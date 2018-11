Hehkut katoamassa katukuvasta, yhtiö aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – Oulussa kaksi myymälää

Hehku on kiva kauppa, josta saa tällainen tavallinen lyylikin tosi asiantuntevaa palvelua. Jopa isäntä on nyt uskaltautunut kasvorasvanostoon, kun siellä leidit neuvovat. Totisesti toivon, että Hehku pitää pintansa ja on vastakin pystyssä. Samassa puutiikissa on ollut kaikki tarpeellinen ihonhoitoon. On paljon turvallisempaa ostaa tällaisesta kivijalkakaupasta kuin tilata netistä ja olla hakkereiden armoilla.