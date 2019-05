Haltian ryhtyy yhteistyöhön amerikkalaisen Gore-Tex-jätin kanssa – oululaisfirma kehitti sovelluksen vaatteiden kenttätestaukseen

Gore-Tex-kankaiden kehittämisestä tunnettu amerikkalaisyhtiö ottaa käyttöön oululaisen Haltian Oy:n tekemän anturin vaatteiden ja tekstiilien testaamiseen.

Haltian toimittaa W.L. Gore & Associates -yhtiölle kokonaisratkaisun, johon kuuluu vaatteeseen kiinnitettävä pienikokoinen Thingsee Activity -aktiivisuusanturi sekä Haltianin Gorelle kehittämät mobiili- ja työpöytäsovellukset.

Thingsee Activity on Suomessa tehty pienikokoinen sään ja iskunkestävä anturinappi. Se tallentaa tietoa aktiivisuudesta sekä olosuhteista kuten lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Tavanomaisten aktiviteettien kuten kävelyn ja juoksemisen lisäksi laite tunnistaa luotettavasti myös muun muassa konepesut sekä käyttökerrat kuivausrummussa.

Tähän asti tuotteiden kenttätestaus on pohjautunut pitkälti testihenkilöiden tekemiin havaintoihin ja raportteihin. He ovat kirjanneet tekstiilien käyttöä, pesukertoja ja käyttöolosuhteita. Testihenkilö on kuitenkin voinut unohtaa yksityiskohtia, ja lisäksi ihmisillä on erilaisia käsityksiä esimerkiksi säästä.

Haltianin toimitusjohtaja Pasi Leipälä on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Goren kanssa.

– Gore on todellinen edelläkävijä ja yksi parhaiten tunnettuja brändejä alallaan, Leipälä kommentoi.

Gore Fabrics Division mullisti ulkoiluvaatemarkkinat neljäkymmentä vuotta sitten, kun se toi markkinoille vedenpitävän ja hengittävän Gore-Tex-kankaan.