Hallitus neuvottelee tänään uusista yritystuista ja ravintoloiden erillistuesta – Lintilä: tukikriteerejä lievennetään

Tässä tukemisessa ei ole päätä ei häntää. Metalli alalla lamoja ja kriisejä on lähes vuosittain mutta ei ole tuettu millään lailla. Nyt kun tämä kriisi koskee taiteilijoita ja juottoloita niin heitä aletaan heti rahallisesti tukemaan? Miettikää muusikot monella muulla alalla näitä hiljaisia aikoja on lähes vuosittain mutta niin me kitkutettaan. Mielestäni jos yhtä tuetaan pitää sama summa antaa jokaiselle yritykselle.