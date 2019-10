Hallituksen politiikka saa yrittäjäväeltä välttävän arvosanan – "Näillä luvuilla melkein jäisi luokalle"

Liittokokous paneutuu monisäikeisiin ongelmiin: Työvoimapulaa, yksinyrittäjän riskejä, paikallisen sopimisen vähyyttä ja yhteistyön puutetta.

Lahden messukeskuksen hehtaarihallissa käy kuhina.

Lähes 1 400 yrittäjää on kokoontunut Suomen yrittäjien liittokokoukseen ja samalla valtakunnallisille yrittäjäpäiville. Kun kokousväki hörppii lounaaksi tarjottua riistakeittoa, pöytäkeskustelut pysyvät sitkeästi yrittäjien arjessa ja ongelmissa.

Työvoimapulaa monella alalla, yksinyrittäjän epävarmuutta, paikallisen sopimisen nihkeyttä, irtisanomissuojan jäykkyyttä, lista on pitkä. Työntekijän palkkaaminen voi tyssätä niinkin arkiseen asiaan kuin joukkoliikenne. Maaseudulla toimivat pk-yrittäjät eivät toisinaan saa palkattua väkeä, koska alueella ei kulje enää päivittäisiä linja-autovuoroja.

Juoksua parannettava

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tuo hallituksen terveiset yrittäjille lauantaina. Nopea kyselykierros yrittäjien keskuudessa todistaa, että odotukset eivät ole korkealla.

Sitä tukee myös yrittäjien tuore gallup. Siinä yrittäjät antavat hallituksen yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikalle arvosanaksi kouluarvosanoin vain 5,5.

Yritä ees, lukee eteläsavolaisten yrittäjien hupparissa. Etelä-Savon väki odottaa hallitukselta vastaantuloa.

– Näillä luvuilla melkein jäisi luokalle, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa yrittäjät odottavat, että hallitus parantaa juoksuaan.

– Matkahan on hallituksella vasta alussa. Vielä ei ole tuomion, vaan näyttöjen aika.

Yrittäjät avainasemassa

Hallituksella on kunnianhimoiset tavoitteet saada työllisyysaste nousemaan 75 prosenttiin.

Yrittäjät ovat tämän paalun saavuttamisessa avainasemassa, sillä uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pk-yrityksiin.

– Huolestuttava piirre on, että kaikkein pienimmissä mikroyrityksissä työpaikat ovat jostain syystä vähentyneet. Meidän analyysi kehityksestä on se, että työllistämisen riski on aivan liian suuri.

On kohdattava todellisuus

Pentikäinen kaivaa esille listan, johon yrittäjät ovat koonneet kahdeksan tärkeintä uudistustarvetta.

Jotta työllisyysaste nousisi tavoitteeseen, olisi kaikkien uudistusten syytä toteutua.

– Tämähän on vähän kuin keskustan kymmenen kynnyskysymystä, joiden piti täyttyä, että puolue lähti hallitukseen. Meillä on tässä sellaisia kahdeksan.

Pentikäinen mainitsee, että hallituksen kertomat toimet eivät ole riittäviä.

– Nyt pitäisi hyväksyä tosiasiat ja kohdata todellisuus.

Nostetaan vielä ylemmäs

Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen korosti, että yrittäjät ovat 75 prosentin työllisyysasteen takana, mutta pitkässä juoksussa sekään ei riitä.

Suomen yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen (oikealla) sanoo, että yrittäjät ovat hallituksen työllisyystavoitteen takana, mutta tavoite pitää nostaa ensi vuosikymmenellä 80 prosenttiin. Muuten meidän järjestelmä ei kestä. Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen uskoo, että työmarkkinat muuttuvat väistämättä. Murtuihan se Berliinin muurikin.

– Meidän on otettava tavoitteeksi 80 prosentin työllisyysaste ensi vuosikymmenellä. Systeemimme ei muuten pyöri, hän totesi viitaten alhaiseen syntyvyyteen ja huoltosuhteen vääristymiseen.

Yhteistyötä kiitos

Päijät-Hämeen yrittäjien puheenjohtaja Tiina Wangel poimii listasta hänelle tärkeimmän teeman.

– Sosiaaliturvaa pitää uudistaa niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa.

Wangel pyörittää yksityistä lääkärikeskusta Asikkalassa.

Hän on törmännyt siihen, ettei ole voinut palkata työntekijää, koska hän ei pääsisi töihin julkisilla liikennevälineillä.

Työvoimapulaa ei ollut ennen, mutta viimeisten kolmen vuoden aikana keskus on joutunut turvautumaan välillä vuokratyöntekijöihin.

Wangel myös peräänkuuluttaa entistä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja koko seutukunnan välille. Hän toivoo, että opettajat kävisivät nykyistä ahkerammin työpaikoilla tutustumiskäynneillä.

Levy pyörii

Yrittäjät kertovat olevansa valmiita työllistämään enemmän, jos työmarkkinoita uudistetaan rohkeasti. He työllistäisivät enemmän, jos irtisanominen olisi mikroyrityksissä helpompaa, ja jos työehdoista voisi sopia enemmän paikallisesti, selviää yrittäjägallupista.

Lisäksi työllisyys paranisi, jos pk-yrityksillä olisi vähemmän normeja.

Yrittäjien teesit ovat monelle jo tuttuja, mutta Pentikäinen joukkueineen uskoo, että saman levyn pyörittäminen kantaa hedelmää jossakin vaiheessa.

– Murtuihan se Berliinin muurikin. Kyllä nämä työmarkkinat vielä muuttuvat, niin tapahtuu väistämättä.