George Clooney jutteli Helsingissä lapsistaan, urastaan ja maailmanparannushalustaan – "Minut on kasvatettu siihen, että on oltava osa keskustelua"

Clooneyn puheenvuoroa ennen lavalla oli Facebookin perustajan sisko Randi Zuckerberg, joka kehotti pohtimaan teknologian kehitykseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Hän hurmasi yleisön laulamalla esityksen loppuun pätkän Pieni Merenneito-musikaalista.

Elokuvamaailman megatähti, näyttelijä George Clooney saapui Helsingissä yleisön eteen iltapäivällä melko tarkasti aikataulun mukaan eli kello kuusitoista.

Nordic Business Forumin pääpuhujaa takkatulen äärellä haastatteli Francine Lacqua. Haastattelu kulki keveistä teemoista maailman politiikkaan.

Harmaan parran kasvattanut megatähti jutusteli rennosti elämästään, urastaan ja halutaan vaikuttaa asioihin.

Clooney on paitsi tunnettu elokuvatähti, mutta hän on myös tehnyt työtä paremman maailman ja ihmisoikeuksien edistämisen puolesta. Maailmanparannusgeeni on perua Clooneyn kotoa.

Lavalla hän totesi, että hänen lapsuudenperheellä ja varsinkin hänen isällään on ollut merkittävä vaikutus hänen elämäänsä.

– Minut on kasvatettu siten, että pitää olla osa yhteiskunnallista keskustelua ja yrittää vaikuttaa asioihin, hän sanoi.

"Huvittaa kun ihmiset puhuivat minulle kuin tuntisivat minut"

Suurelle yleisölle Clooney on tuttu erityisesti Teho-osasto-sarjasta, jossa hän näytteli sairaalalääkäriä. Suositulla sarjalla on ollut vaikutuksensa.

Clooney kertoi, että monet kuvittelevat tuntevansa hänet elokuvien ja tv-sarjojen perusteella

– Minua naurattaa aina se, kun ihmiset tulevat puhumaan minulle kuin he tuntisivat minut, Hollywood-tähti kertoi.

Keskustelun lomassa Clooneyltä kysyttiin myös odotettu kysymys eli aikooko hän pyrkiä Yhdysvaltain presidentiksi.

– En, hän vastasi suoraan ja kiertelemättä.

– Siihen on minua ansioituneempia ihmisiä kuin minä, hän lisäksi.

Maailmantilaa pohtiva Clooney kertoi, että muutettavaa on paljon, sillä elämme omituisia aikoja.

– Eri puolilla maailmaa on otettu askelia taaksepäin. Olen silti optimistinen, että löydämme kaikesta huolimatta keinot ottaa askeleita eteenpäin.

Clooney puhui myös tarinan ja brändin merkityksestä liike-elämässä. Hän on itse antanut kasvot muun muassa Espresso-kahville ja ystävänsä kanssa luomalle Tequila-yritykselle.

Facebook-liven luoja kehotti pohtimaan myös teknologian pimeitä puolia

Nordic Business Forumin yleisölle ennen George Clooneytä lavalle nousi Randi Zuckerberg.

Juuri kolmannen lapsen saanut, valovoimainen nainen kertoi yleisölle oman tarinansa, kuinka hän päätyi ensin työskentelemään digitaalisen markkinoinnin parissa ja sittemmin siirtyi veljensä Mark Zuckerbergin perustamaan yhtiöön nimeltä Facebook.

Facebookissa Randi Zuckerberg innovoi muun muassa Facebook-liven, jonka avulla kuka tahansa saattaa lähettää suoraa lähetystä omasta kännykästään.

Puheenvuorossaan hän totesi, että Facebook-live on tuonut hänelle hyviä, mutta myös sydäntä särkeviä kokemuksia siitä, miten teknologisia innovaatioita voidaan käyttää karmealla tavalla väärin. Sellaisiin tilanteisiin, joita hän ei ollut etukäteen edes osannut ajatella.

Randi Zuckerberg kertoi, että hänen "sydäntä särkevin hetki" oli se kun hänen luomansa sovelluksen kautta välitettiin suoraa kuvaa, kun terroristi hyökkäsi moskeijaan Uudessa-Seelannissa.

– Kun kuulin ja tajusin tilanteen, miten todellako minä annoin äänen ihan kaikille, hän totesi vakavana.

Vain hetkeä aiemmin Zuckerberg kertoi iloinneensa siitä, kuinka entinen yhdysvaltain presidentti Barack Obama tavoitti Facebook-liven kautta kaikki kansalaiset ja esimerkiksi erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt ovat käyttäneet sitä hyväkseen.

Puheessaan hän kehotti pohtimaan myös teknologian kehitykseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Sitä, millä tavalla tulevaisuuden sovelluksia voidaan käyttää myös karmealla tavalla väärin.

Kannustaa tyttöjä innostumaan teknologiasta

Randi Zuckerberg jätti veljensä yhtiön vuonna 2011. Hän kertoi muun muassa kyllästyneensä olemaan aina ainoa nainen yhtiön kokouksissa.

Facebookista lähtemisen jälkeen hän perusti oman mediayhtiön ja hän työskennellyt sen eteen, että innostuisivat teknologiasta ja löytäisivät sitä kautta oman juttunsa.

– Ajatelkaa suuria, kertokaa hulluimmat ideanne ja epäonnistukaa rohkeasti, hän kannusti yleisöä.

Zuckerberg päätti esityksensä laulamalla pätkän Pieni Merenneito -musikaalista. Olihan hänen suurin unelmansa toteutunut. Hän oli päässyt esiintymään ja laulamaan Broadway-musiikaaliin.