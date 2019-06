FT: Google vaatii Trumpia lopettamaan vientirajoitukset – Huawei saattaa kehittää Androidista oman versionsa, Googlen mukaan se olisi altis hakkeroinnille

Eikö kaikki ole jo nähty USA tekemilllä pakotteilla eri maihin, että omaa etua vaan katsovat. Googlen lähteminen pakotteisiin, mukaan asettaa senkin kyseenalaiseksi, että kuinka herkästi tietoa antavat sen ohjelmista. Android on jo aikaansa elänyt ohjelma. Toivottavasti huawei kehittää uuden järjestelmän. Googlen tuoma android järjestelmä väkisin tunkee turhia sovelluksia puhelimiin. Googlen sovelluksia tuskin kenelläkään jää harmittamaan. Paljon parempia sovelluksia on korvaamaan ne. Ainoa taitaa olla gmail, mutta senkin saa rakennettua uuteen sovellukseen, että saa sen toimimaan puhelimessa. Kartta sovelluksenakin here voittaa googlen. :D Googlea todellisuudessa voi pelottaa se, että huawei kehittää jotain uutta uudella käyttöjärjestelmällä ja se on googlen androidin loppu. Huawei kuitenkin kehittynen kännykän valmistaja niin he voivat tuoda kännykkään monipuolisempia ominaisuuksia niin se voittaa kaikki muut. Ehkä kaikista paras olisi kun huawei unohtaisi kokonaan googlen ja kehittäisi oman käyttöjärjestelmän. :)