Fortum: Päätöstä Loviisan ydinvoimaloiden jatkohakemuksesta ei ole tehty – Hallitusohjelmassa luvalle näytetään jo valmiiksi vihreää, kunhan Stuk puoltaa

Mistähän osaavat rakentajat uuteen ydinvoimalaan löytyisi? Hanhikiveä on rakennettu viidettä vuotta. On saatu kuoppa aikaiseksi. OL3:n valmistumisaikaa taas kerran lykättiin tuonnemmasi. Japanilaiset vetäytyivät Walesiin vuosia puuhatun neljän reaktorin hankkeesta, jolle oltiin lupaamassa 100 euroa/Mwh:n takuuhinta koko tuotannon ajaksi. Sekään ei riitä enää hinnaksi, jolla kannattaisi länsimaissa rakentaa uutta ydinvoimaa. Sen aika on ohi.