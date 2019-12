Finanssivalvonnalta lähes miljoonan euron seuraamusmaksu S-Pankille, asiakkaiden tuntemisessa puutteita – pankin mukaan asiakkaille ei ole aiheutunut haittaa

Finanssivalvonta on määrännyt 980 000 euron seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle laiminlyöntien vuoksi. Finanssivalvonnan mukaan pankki on laiminlyönyt velvoitteita, jotka liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen. Pääasiassa on kyse asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista.

S-Pankkia ei kuitenkaan epäillä rahanpesusta.

Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.

Samassa yhteydessä Finanssivalvonta on antanut S-Pankki konserniin kuuluva FIM Varainhoito Oy:lle julkisen varoituksen, koska se ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja.

Laiminlyönnit ilmenivät vuosina 2017–2018 tehdyissä tarkastuksissa.

S-Pankki kertoo tiedotteessaan, että yhtiön toiminta on ollut puutteellista vuosina 2014–2017. Pankin mukaan asiakkaille ei aiheutunut haittaa asian vuoksi.

– Oman näkemyksemme mukaan esimerkiksi niillä asiakkailla, joilla on tili S-Pankissa vain bonusten keräämistä varten, on huomattavasti normaalia pienempi rahanpesuriski, S-Pankin lakiasiainjohtaja Jussi Sokka sanoo.

S-Pankki korjasi prosessejaan oma-aloitteisesti jo ennen Finanssivalvonnan tarkastusta