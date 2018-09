Fennovoimassa ovet käyvät tiuhaan tahtiin – henkilöstöjohtajan mukaan avainväki ei karkaa

Muutokset ydinvoimalaa Pyhäjoelle suunnittelevan Fennovoiman johtoportaassa jatkuvat. Viestintäjohtaja Maira Kettunen ilmoitti jättävänsä tehtävänsä yhtiössä, tekniikkajohtaja Jaakko Pullinen siirtyy Outotecin suunnittelujohtajaksi ja aiemmin ydintekniikka-asiantuntija Minttu Hietamäki hakeutui uusiin töihin.

Karkaako ydinenergiayhtiöstä avainväkeä, Fennovoiman henkilöstöjohtaja Eija Salo?

– Ei karkaa. Vaihtuvuutta on, mutta henkilöstön nettolukumäärä kasvaa koko ajan.

– Fennovoima on kymmenvuotias yritys, ja meillä alkaa olla töissä henkilöitä, joilla on takana viisi, jopa lähes kymmenen vuotta yhtiössä.

– On aika luonnollista, että osa asiantuntijoista ottaa uuden askeleen urapolullaan. Insinööreillä, joita organisaatiossamme on suurin osa, työmarkkinat taas ovat erinomaiset.

Miten työntekijämäärä kasvaa?

– Olemme neljässä vuodessa kasvaneet lähes 370 hengen yhtiöksi, ja rekrytoimme vielä tänäkin vuonna uusia asiantuntijoita mukaan hankkeeseen kaikkiaan kolmessa aallossa.

– Viime vuoden lopusta nettolisäys on jo nyt 31 henkilöä, ja tälläkin hetkellä 35 rekrytointia on niin sanotusti prosessissa. Se tarkoittaa, että heistä suurin osa aloittaa Fennovoimassa ensi vuoden puolella. Kilpailu osaajista on kova.

– Jonkin verran vaihtuvuutta lisää tulevan voimalaitoksen sijainti. Pääosa henkilöstöstä työskentelee vielä pääkaupunkiseudulla, mutta lähivuosina työ siirtyy laitospaikkakunnalle.

– Osa asiantuntijoista on alun alkaenkin tullut tekemään vain tiettyä vaihetta projektista.

Näkyykö viivästyminen?

– Viivästyminen voi vaikuttaa yhtenä syynä, kuten moni muukin asia. Jokainen tekee omia uravalintojaan ja päätöksiään omista lähtökohdistaan.

– Hanhikivi 1 -hanke on suurhanke ja aikatauluasiat eivät ole mitään uutta isoissa projekteissa aiemmin työskennelleille.

– Varmastikin suurelle osalle työskentely hankkeessa on innostava mahdollisuus olla mukana ja kehittyä monivaiheisessa hankkeessa.

Miksi vaihdat nyt työpaikkaa, Jaakko Pullinen?

– Olen ollut ydinvoima-alalla yli 26 vuotta ja työskennellyt sen aikana Imatran Voiman, Fortumin, Teollisuuden Voiman ja Fennovoiman organisaatioissa.

– Näen myös, että 51-vuotiaalle diplomi-insinöörille alanvaihtomahdollisuudet vähenevät vuosi vuodelta, joten oli tartuttava mahdollisuuteen vielä kun sellainen avautui.

– Liityin Fennovoimaan vuoden 2012 alussa, jolloin Arevan ja Toshiban tarjoukset vastaanotettiin. Engineeringissä oli tuolloin kourallinen insinöörejä.

– Vuosien aikana olen kehittänyt Engineering yksiköstä 90 hengen toimivan organisaation, jolla on kaikki valmiudet ja osaamiset jatkaa projektia eteenpäin ilman minun läsnäoloa. Oma osaamiseni jää elämään Fennovoimaan toimintaohjeissa ja teknisissä ratkaisuissa, joiden käsittelyssä olen ollut vahvasti mukana.

Vaikuttiko viivästyminen?

– Projektiaikataulun venyminen ei liittynyt lähtemiseen. Ne tulivat minulle tutuksi jo Olkiluoto 3 -hankkeessa, jossa olin mukana kymmenen vuotta.