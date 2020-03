Fennovoiman toimitusjohtajaksi nousee saksalainen ydinvoimaosaaja – "Haastattelimme, testasimme ja mielestämme parhaaseen päädyttiin"

Fennovoiman uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty saksalainen Joachim Specht, 58. Hän aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta.

Specht tulee Fennovoimaan PreussenElektrasta (entinen E.ON Kernkraft), jossa hän on toiminut varatoimitusjohtajana sekä ydintekniikka- ja konsultointiosaston johtajana. Koulutukseltaan Specht on metalli- ja materiaalitieteiden maisteri, ja hänellä on lähes 30 vuoden kokemus ydinvoimateollisuudesta. Hän on työskennellyt eri tehtävissä PreussenElektrassa, Arevassa, Framatomessa ja Siemens/KWU:lla.

Fennovoiman operatiivinen johtaja ja toimitusjohtajan sijaisena toiminut Timo Okkonen jatkaa toimitusjohtajan tehtävässä, kunnes Specht aloittaa yhtiössä. Sen jälkeen Okkonen jatkaa Fennovoimassa operatiivisena johtajana.

– Meillä oli laaja kansainvälinen haku ammattilaisten avustamana. Lähimme isosta joukosta tiivistämään: haastattelimme, testasimme ja mielestämme parhaaseen päädyttiin, Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä totesi.

Haettiin ydinvoiman ammattilaista

Härmälä halusi nostaa esiin Spechtin monipuolisen kokemuksen ydinvoima-alalta.

– Spechtillä on kokemusta on sekä laitetoimittajan puolelta että laitoksen operointipuolelta. Teimme heti alkuvaiheessa selväksi, että haemme ydinvoiman ammattilaista emmekä yleisjohtajaa.

Härmälä ei näe, että Fennovoiman maine olisi kärsinyt vilkkaasta liikehdinnästä yrityksen johtopaikoilla.

– Seuraamme aika tarkkaan avainhenkilöiden vaihtuvuutta. Eikä se meillä ole sen suurempi kuin normaalisti: jos puhumme toimitusjohtajan pestistä, Toni Hemminki veti yhtiötä ansiokkaasti viisi vuotta ja sitten hänelle tarjoutui haaste, josta ei voinut kieltäytyä. Eiköhän tämä ole ihan normaalia.

Toni Hemminki siirtyi energiapalveluyhtiö Wega Group Oy:n osakkaaksi.

Fennovoimalla riittää Härmälän mukana tekemistä.

– Nyt pyrimme siihen, että saamme rakennusluvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Samaan aikaan pitää tietenkin luoda Pyhäjoella valmiuksia rakentamisen aloittamiselle.