Fennovoiman pääomistaja VSF kehuu yhtiön jättävää Hemminkiä – "Meille hänen lähtönsä tietysti on harmillinen asia"

Osakkaiden usko hankkeeseen ei ole horjunut, VSF:n hallituksen puheenjohtaja Timo Honkanen sanoo.

Fennovoiman pian väistyvä toimitusjohtaja Toni Hemminki on tehnyt hyvää työtä, Voimaosakeyhtiö SF:n (VSF) hallituksen puheenjohtaja, Turku Energia -konsernin toimitusjohtaja Timo Honkanen sanoo. VSF on Fennovoiman kotimainen enemmistöomistaja.

– Me olemme olleet Tonin toimintaan erittäin tyytyväisiä, hän on tehnyt ihan hienoa jälkeä, Honkanen kiittelee.

Hemminki jättää tehtävänsä lokakuun lopussa, mutta jatkaa vielä Fennovoiman johdon neuvonantajana tämä vuoden loppuun asti. Ensi vuonna hän siirtyy energia-alalla toimivan Wega Group Oy:n osakkaaksi.

Honkaselle Hemmingin ratkaisu tuli yllätyksenä.

– En minä sitä sinänsä hämmästele, koska Toni on jo ollut sen firman hallituksessa ja heillä on hyvä bisneskonsepti. Mutta meille hänen lähtönsä tietysti on harmillinen asia.

Honkanen ei lähde arvioimaan, mistä ja kuinka nopeasti Fennovoiman uusi toimitusjohtaja kenties voisi löytyä.

– Toimitusjohtajan nimittää ja hänen toimintaansa valvoo Fennovoiman hallitus.

Viime viikolla Fennovoima ja venäläinen Rosatom tiedottivat, että Pyhäjoen ydinvoimalan automaation päätoimittajaksi on valittu ranskalais-saksalainen Framatome-Siemens-konsortio. Honkanen arvioi, että pitkään odotetulla ratkaisulla on iso merkitys ydinvoimalahankkeelle.

– Onhan se jo korkea aika ja välttämätöntäkin saada automaatiotoimittaja mukaan viimeistään tässä vaiheessa. Itse firma taas on varsinainen jättiläinen, he ovat tehneet paljon vastaavia hankkeita maailman sivu, Honkanen toteaa.

– Tekniikan puolesta olen tyytyväinen, että he ovat nyt meillä kaverina tässä hankkeessa. He kyllä tietävät, mitä ovat ryhtymässä tekemään.

Honkasen mukaan VSF:n osakkaat ovat edelleen täysillä mukana hankkeessa.

– Siinä asiassa minkäänlaista liikehdintää ei ole viime aikoinakaan tapahtunut, vaikka aikataulut ovat venyneet. Meillä on täysi luottamus siihen, että hanke etenee suunnitelmien mukaisesti, Honkanen sanoo.

– Tavoitteena on tehdä tästä laitoksesta paras kaikista, joten mieluummin otetaan se tarvittava aika, eikä lähdetä hätäillen juoksemaan huonoa kasaan.

Honkanen toteaa, että viivästyksistä koituvat kustannukset eivät ole VSF:n ongelma, koska Rosatomin kanssa on sovittu kiinteähintaisesta toimituksesta.

– Meidän osakkaiden odotettavissa oleva tuotto ei ole muuttunut, ei myöskään se, kuinka paljon pääomaa he joutuvat hankkeeseen sijoittamaan.

Ydinvoimalahanketta valvovan Säteilyturvakeskuksen (STUK) tiukka linja tuntuu välillä tulleen yllätyksenä ainakin venäläisille.

– Valvovan viranomaisen pitääkin olla tiukka. Ydinvoimala pitää tehdä just eikä melkein, ja STUK on ihan timanttinen valvomaan, että näin myös tehdään, Honkanen sanoo.