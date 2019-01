Facebook takoi vahvan tuloksen tietosuojakohuista huolimatta – kuukausittain Facebookia käyttäviä nyt 2,32 miljardia

Facebook kasvatti reippaasti tulostaan ja liikevaihtoaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiön loka–joulukuun tulos kasvoi edellisvuodesta 61 prosenttia 6,9 miljardiin dollariin. Liikevaihto kasvoi 30 prosenttia 16,9 miljardiin dollariin.

Palvelua kuukausittain käyttävien määrä kasvoi 2,32 miljardiin. Kasvua vuodentakaisesta vastaavasta ajankohdasta oli yhdeksän prosenttia.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan yhtiö on muuttanut suuntaansa ja panostanut uusiin tapoihin, joilla käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa.

Käyttäjämäärät kasvoivat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, jonne käyttäjien tietosuojaa koskevat paljastukset ovat pääosin kohdistuneet.

Facebook on yrittänyt aktiivisesti kiillottaa kasvojaan toistuvien tietovuotoskandaalien jäljiltä. Yhtiö on investoinut muun muassa tekoälyyn, jonka avulla se on kertonut estävänsä virheellisen tiedon levittämistä ja käyttäjätietojen väärinkäyttöä palveluissaan.