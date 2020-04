Eurooppaministeri Tuppurainen: "Suomi ei mitenkään voi kuvitella olevansa turvassa tai irti eurooppalaisesta talouskriisistä"

Hyvin vaikea on keksiä sellainen härveli, jossa Suomi ei olisi mukana kantamassa vastuuta.

Sellainen härveli on jo keksitty, eikä ollut edes vaikeaa....irti tästä EU:sta.

EU:lla ei ole mitään keinoja ratkaista mitään, kriisiä, rahaa velaksi eläneiden valtioiden tukemiseen tarvitaan vuosi vuodelta enemmän ja jonain päivänä kupla puhkeaa, mikäli Suomi on siihen asti mukana on tämä velkaannuttanut Suomea kymmeniä miljardeja, luultavasti puhutaan yli sadasta kuin alle sadasta miljardista.

Mitä nopeammin peli vihelletään poikki, sitä pienemmillä vaurioilla se siitä selviää.