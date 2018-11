Suomessa työnantajien ja työntekijöiden vuoropuhelu järjestötasolla voi ajoittain vaikuttaa riitaiselta nujakoinnilta, jossa osapuolten näkemykset ovat kaukana toisistaan. Näin vaikutti olevan jonkin aikaa esimerkiksi irtisanomislakikiistassa, joka poiki maahan lyhyitä lakkoja.

Samaan aikaan poliittisen kentän oikealla laidalla on pidetty ay-liikkeen valtaa päätöksentekoon liian suurena.

Etäämmältä katsottuna suomalaiset työmarkkinat eivät kuitenkaan vaikuta riitaisilta vaan suorastaan mallikelpoisilta. Näin sanoo EU:n komission keskusta-oikeistolainen varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

– Suomi sekä muut Pohjoismaat ovat mallikelpoisia esimerkkejä hyvästä vuoropuhelusta työmarkkinaosapuolien kesken. Samanlaiselle mallille ja keskustelulle olisi käyttöä muuallakin Euroopassa. EU-maissa on erilaisia malleja työmarkkinoilla. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa on enemmän konflikteja, Dombrovskis kertoo Lännen Medialle.

Latvialainen Dombrovskis antaa suomalaisille työmarkkinajärjestöille tunnustusta esimerkiksi kilpailukykysopimuksesta ja palkkamaltista.

Komissaari on tavannut suomalaisten keskusjärjestöjen johtoa tällä viikolla Helsingissä.

– Juuri osapuolten välillä käytävä keskustelu tekee Suomen järjestelmästä hyvän, Dombrovskis sanoo.

Työmarkkinoiden toimivuus ja sopeutumiskyky joutuvat koko ajan entistä suuremmalle koetukselle, koska digitalisaation ja tekoälyn uskotaan mullistamaan työmarkkinoita. Osa nykyisistä töistä voi kadota ja uusia syntyä tilalle. Ainoastaan jatkuva muutos vaikuttaa varmalta.

– Digitalisaation tuoma muutos on jo käynnissä. Muutos tuo niin etuja kuin haasteita. Työ muuttuu ja tarvitaan uudenlaisia sopimuksia sekä elinikäistä oppimista uusien taitojen saamiseksi. Tätä varten on kehitettävä myös sosiaaliturvaa uusien taitojen oppimisen ajaksi ja koulutuselämän on vastattava työelämän tarpeisiin, Dombrovskis toteaa.

EU:ssa keskustellaan komissaarin mukaan, mitä unionin tasolla voitaisiin tehdä muutokseen sopeutumisen hyväksi. Kuitenkin esimerkiksi sosiaaliturvan kehittäminen on suureksi osaksi jäsenvaltioiden harteilla.

– Sosiaaliturvaan liittyy vahvoja kansallisia perinteitä, malleja ja tapoja. Niitä on kunnioitettava, Dombrovskis toteaa.