EU:n kilpailukomissaari Vestager haluaa "isot pedot" kuriin – "Ei voi olla sellaista bisnestä, joka ei kunnioita ihmisten oikeuksia"

Enemmänhän EU on noita "petoja" omalla kilpailu lainsäädännöllään luonut, kuin rajoituksillaan poistanut. Monet palvelut on selkeästi huonontuneet, kun sinne bisnekseen on tullut kilpailun avautumisen vuoksi välistävetäjiä, joilla ei ole aikomustakaan tai mitään edellytystä hoitaa asiaa, ainoastaan kuoria kermat päältä.