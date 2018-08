EU:ko hidas? Komissiosta pamahti päätös kolmessa päivässä – maatalouden ahdinkoon tulossa helpotusta

Joo mutta kun tämä ei nyt asiassa se pointti. Miksi kummassa me kiittäisimme EU:ta "nopeudesta" asiassa jossa he itse ovat alkujaankin ongelman meille luoneet? Se on järjettömyyden huippu, että Suomen maatalousasiat kierrätetään poliitikkojen kautta ja vieläpäs Brysselissä asti. Se on tässä se ongelma.

Se on vain ja ainoastaan normaalia, että maatalousasiat hoidetaan siellä missä sitä ruokaa syödään ja kyseisten alueiden ihmiset hoitavat asiansa itse. Jokainen maanviljelijä hoitaa elinkeinoaan kuin mitä tahansa yritystä ja varautuu itse omin keinoin kuiviin kausiin. Se on toiminut niin jo tuhansia vuosia ja hyvin toimii. Se mikä tässä on luonnotonta niin se on tämä EU.

Ja kyllä se samalla myös tarkoittaa sitä, että meidän on lopetettava kansan rahojen siirto EU:lle. Yli miljardi joka vuosi! Sinne menee meidän rahat joita voisimme itse pitää omina säästöinä pahan päivän varalta ja itse hoitaa omat asiamme. Nyt kun kaikki viedään, niin meidät tavallaan pakotetaan riippuvaisiksi EU-byrokraateista. Not cool.