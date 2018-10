EU on ottanut käyttöön yhtenäiset polttoainemerkinnät uusien autojen polttoaineluukuissa ja jakelupumpuissa. Merkinnät tulevat käyttöön myös muutamissa EU:n ulkopuolisissa maissa.

Bensiinin merkki on ympyrä, jonka sisällä kerrotaan polttoaineiden erilaiset etanolipitoisuudet. Dieselin merkki on neliö, jonka sisällä olevasta luvusta ilmenee uusiutuvan komponentin osuus. Kaasumaisten polttoaineiden merkki on vinoneliö.