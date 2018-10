EU-maat sopivat uusien autojen päästörajoista, Suomi toivoi kunnianhimoisempaa linjausta

EU-maat pääsivät myöhään tiistai-iltana sopuun uusien autojen päästörajoista. Uusille henkilö- ja pakettiautoille sovittu hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on 15 prosenttia vuodelle 2025. Vuoteen 2030 mennessä vastaava tavoite henkilöautoille on 35 prosenttia ja pakettiautoille 30 prosenttia. Vertailuvuotena on vuosi 2021.

Kyseessä on vasta jäsenmaiden kanta, ja neuvottelut asiasta jatkuvat seuraavaksi Euroopan parlamentin ja komission kanssa.

Suomi tavoitteli selvästi tiukempia päästörajoja. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) luonnehti neuvottelutulosta pettymykseksi. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että jäsenmaiden kesken saatiin aikaan ratkaisu, joka edellyttää välittömiä toimia autonvalmistajilta.