EU löysi näyttöä, että autonvalmistajat manipuloivat taas päästöjään - tulevat päästövähennykset on helpompi saavuttaa, jos lähtötaso on korkea

Onkohan kyseessä hiilidioksidi? Veikkaisin, että on, sillä EU:lla ei ole koskaan kiinnostanut oikeat vaaralliset saasteet, vaan kiinnostus on tullut heidän poliittiseen fantasiaan hiilidioksidista. Katsokaas myös me ihmiset tuotamme hengityksessä hiilidioksidia ja vaikka se tuntuu vielä ehkä hieman kaukaiselta, niin voin luvata, että sääntöjä ja veroja on tulossa myös ihmisille esimerkiksi koon ja lapsien lukumäärän perusteella, sillä se tuottaa enemmän hiilidioksidia.

Hiilidioksidi ei ole saaste eikä se aiheuta ilmastonmuutosta, koska ilmastonmuutos on luonnollinen tapahtuma ja tapahtuu täydellä varmuudella ja koko ajan. Niin se on ollut aina. Nyt sitten tämä pieni mutta kieroutunut poliitikkojen eliitti haluaa luoda kaiken kattavan poliittisen pelikentän hiilidioksidista ja hyvin on lähtenyt homma käyntiin autoista. Oikeasti se on sitä parempi mitä enemmän pakoputkesta tulee hiilidioksidia, sillä se on merkki puhtaasta palamisesta. Oikein säädetty palo tuottaa hiilidioksidia, vettä ja nokea ja pienempia yhdisteitä jotka kerätään suodattimeen. Sen tulisi olla niin, että mitä enemmän auto tuottaa hiilidioksidia suhteessa muihin palotuotteisiin, niin sen parempi ja siitä pitäisi palkita. EU on saanut osan kansasta uskomaan asioiden olevan 180 erisuunnassa kuin mitä ne oikeasti ovat. Meille on valehdeltu hyvin kauan ja raskaasti.

Hyvä uutinen onneksi on se, että EU:sta ei ole paljoa jäljellä enää 2020.