Etlan ennuste: Hallituksen työllisyystavoite tuskin toteutuu – "Hallitusohjelmalta putoaa pohja, kun maailmantalouden kasvu hidastuu"

Etlan Aki Kangasharju on entinen Björn Wahlroosin pankin Nordean pääekonomisti. Aika ideologisesti härskiä lausuntoa tuli paljon edellisessäkin työpaikassa. Etlassa isäntiä on tietysti useampia, mutta elinkeinoelämän uskontunnustuksia edelleen tuutataan. Tavoitteena on kasata kuraa punavihreiden puolueiden päälle, jotta saisivat haluamansa porvarihalltuksen.

Etla vannoo tyhmän talouskurin eteen, mutta koskaan sieltä päin ei kehoteta imuroimaan kapitalistien veroparatiiseissa lojuvia miljardeja takaisin julkiseen kassaan. Se vasta olisi kestävää politiikkaa se, kestämätöntä on ylläpitää rikkaiden miljardipummien järjestelmää.