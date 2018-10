Ensimmäinen lakkopäivä oli rauhallinen – tieto ehti saavuttaa kunnat

Kuntatyönantajilla lakkoa edeltänyt viikonloppu oli syyslomasta huolimatta odotettua huomattavasti rauhallisempi. Viikonlopun päivystykselle ei juuri ollut tarvetta.

Julkisten ja Hyvinvointialojen liiton lakon ensimmäinen päivä sujui rauhallisesti ainakin Kuntaliittoon kuuluvassa kunta-alan työnantajajärjestössä.

– Näyttää siltä, että tieto lakosta ehti saavuttaa kunnat, ja kunnissa ehdittiin varautua, Kuntatyönantajien viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen kertoo.

– Tämän päivän kuluessa ei ole kunnista kuulunut erityistä. Varmasti vaivalloista on kuitenkin ollut järjestää ruokailuasioita uusiksi, Arolainen jatkaa.

Monissa kunnissa vietettiin viime viikolla syyslomaa.

JHL:n keskiviikkoinen lakkoilmoitus huomioitiin Kuntatyönantajissa niin, että viime viikonvaihteeseen laitettiin muutama ihminen töihin vastaamaan kunnista tuleviin kysymyksiin. Teuvo Arolainen kertoo, ettei heille kuitenkaan ollut suuremmin tarvetta.

– Ohjeistimme nopeasti kuntia siitä miten lakon aikana on toimittava. Jokainen kuntahan hoitaa asiansa itse. Meiltä selvitettiin esimerkiksi sitä, mistä on kysymys, ja millaisia rajoituksia lakossa on. Ohjeistaminen on ihan tavanomaista toimintaamme.

Tiistain lakkopäivä jäljellä

Lakko vaikuttaa vielä tiistaina 50 kunnassa.

Lakon vuoksi esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ruokailuja on jouduttu pohtimaan uusiksi. Osassa lakon vaikutuspiirissä olevissa kunnissa lasten ruokailu on pystytty järjestämään lähes normaalisti lämmintä ruokaa tarjoten. Joissakin kunnissa tarjolla on ollut lämpimän ruuan sijaan esimerkiksi jogurttia. Osassa lakkopaikkakunnista on kehotettu ottamaan eväät mukaan.

Joissakin kunnissa kouluruokailu on järjestetty vanhempainyhdistyksen tai paikallisten yrittäjien voimin, ja joissakin kunnissa tällainen apu kiellettiin.

– Kunnissa tiedettiin miten toimia. Esimerkiksi Mikkelissä toimitettiin lakkoon menneeltä keskuskeittiöltä maanantain ruoka eteenpäin jo perjantaina, Teuvo Arolainen sanoo.

Ylityökieltokin pitänyt kiireisenä

JHL:n jäsenten vuoronvaihto- ja ylityökielto päättyi lakon alkaessa. Arolaisen mukaan myös se on tarkoittanut tavallista enemmän yhteydenottoja Kuntatyönantajille.

Nyt yhteydenotot koskevat Tehyn ja Superin vuoronvaihtokieltoa. Se alkoi maanantaina ja päättyy sunnuntaina 4. marraskuuta.

– Kunnissa tiedetään miten toimia aikaisemman vuoronvaihto- ja ylityökiellon myötä, Arolainen sanoo.