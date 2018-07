EKP pitää odotetusti ohjauskorkonsa ennallaan - pysyy nollassa vähintään ensi kesään saakka

Hyvä ja tiedättekö mikä on vieläkin parempaa? Megakeskuspankit EKP ja hänen amerikan serkku FED ovat tulleet tiensä päähän. Keskuspankkien tulevaisuus Trumpin johtamassa maailmassa on yhtä valoisa kuin tukossa oleva viemäri. Keskuspankit ovat globalistien virittämä viheliäinen mekanismi jolla pidetään koko ihmiskunta kontrollissa. Nämä epädemokraattiset laitokset omaavat satumaisen kyvyn printata lisää rahaa jota sitten lainaavat valtioille jotka puolestaan ovat loputtomassa velkakierteessä. Kuulostaako tutulta ja oletko koskaan kuullut puhuttavan Suomen valtionvelasta? No näin se toimii että tuo megaeliitti printaa keskuspankistaan lisää rahaa ja sitten Suomen kansa on maagisesti keskuspankille loputtomasti velkaa ja joka vuosi maksamme korkoja veroja selkänahasta repien.

Mutta kuten sanottua, on riisto tullut tiensä päähän. Me saamme aivan kohta useita kilpailevia rahoja jotka eivät ole yhdenkään keskuspankin hallussa nimittäin kryptovaluutat ja erityisesti Bitcoin. Trump ei tule Bitcoinia estämään ja valuutta onkin jo hyvin lähellä räjähdyspistettään eli sen arvo noussee 100k tänä vuonna ja 1 milj seuraavana. Vuosikymmenen kuluttua kukaan ei enää halua palkakseen eliitin keskuspankin rahaa, vaan kaikki haluavat Bitcoineja joiden arvo ei laske, vaan nousee aina vain. Bitcoin on ainoa oikea valuutta, koska eliitti ei voi sitä koskaan ikinä printata lisää ja se on 100% ihmisten hallussa. Muun muassa tästä syystä keskuspankkien päivät ovat luetut.