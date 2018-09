EKP julkaisi uudet 100 ja 200 euron setelit - turvatekijät aiempaa kehittyneempiä

Euroopan keskuspankki (EKP) on julkaissut uudet 100 ja 200 euron setelit. EKP on uudistanut jo aiemmin 5, 10, 20 ja 50 euron setelit. 500 euron seteleistä on päätetty luopua.

Uusissa niin sanotuissa Europa-sarjan seteleissä on aiempaa kehittyneempiä turvatekijöitä, jotta ne olisi hankalampaa väärentää.

Sarja on nimetty kreikkalaisesta mytologiasta tutun Europa-neidon mukaan. Europan kasvot ovat uutena piirteenä mukana seteleissä.

Uudet sataset ja kaksisataset lasketaan kiertoon 28. toukokuuta ensi vuonna. Vitonen otettiin käyttöön 2013, kymppi vuonna 2014, kaksikymppiä vuonna 2015 ja viisikymppiä vuonna 2017.

EKP:n mukaan ensimmäisen sarjan setelit poistuvat käytöstä vähitellen. Ne eivät menetä arvoaan, vaan kansalliset keskuspankit vaihtavat niitä uusiin rajoittamattoman ajan.