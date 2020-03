EKP aloittaa 750 miljardin euron ostot, vuosiostot jo yli biljoona euroa – Ekonomisti: Valtioiden kulut saadaan alas, markkinat ottanevat toimet vastaan tyytyväisinä

Tavanomaiset pankit, op, danske, säästöpankki, nordea jne. Nämä ei meinaa antaa lainaa enään millään opilla, säästäppä tuohon, otappa tuo tili, säästäppä tuohon, otappa ja säästäppä. MUTTA.. >>> Puhelimiin tulee päivittäin useita lainatarjoajia korko jotain 6%luokkaa, jossa lukee....>>>Nyt rahaa 60.000 euroon saakka, ilman vakuuksia, me emme täällä kysele mihin rahasi käytät....NO, mutta nämä alkuun luetellut pankit kyllä kyselee liiankin tarkkaan...Jossain mätää..? No on, todellakin on. Konnat on päässeet näköjään kaikkialla vapaaksi..!