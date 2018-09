Danske Bank: Suomalaisyrittäjistä vain kolme prosenttia haluaa miljonääreiksi

Suomalaisyrittäjät haluavat taloudellista turvaa ja parempaa elintasoa, mutta miljonääreiksi heistä haluaa vain pieni vähemmistö, kertoo Danske Bankin tekemä Taloudellinen mielenrauha -tutkimus.

Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin Pohjoismaissa. Suomessa kyselyyn vastasi 301 yrittäjää.

Kolme prosenttia vastanneista yrittäjistä haluaa miljoonaomaisuuden. Taloudellista riippumattomuutta tavoittelee 35 prosenttia ja keskimääräistä parempaa elintasoa 22 prosenttia yrittäjistä. 37 prosenttia kertoo tavoitteekseen päivittäisen pärjäämisen.

– Nuoret yrittäjät vaikuttavat olevan kunnianhimoisempia kuin vanhemmat yrittäjät. Nuorista yrittäjistä taloudellista riippumattomuutta tavoittelee lähes puolet. Kaikista yrittäjistä 26 prosenttia haluaa kasvattaa yritystään, kun nuorilla tämä osuus on 49 prosenttia, kertoo Danske Bankin yrityspankin johtaja Matti Vainionpää pankin tiedotteessa.

Miljonääriksi tulon sijaan yrittäjät näyttävät tavoittelevan taloudellista mielenrauhaa, mikä näyttää myös toteutuvan paremmin kuin keskimäärin suomalaisilla.

Tutkimuksen mukaan yrittäjistä 52 prosenttia olivat optimistisia oman taloudellisen tilanteensa suhteen, kun kuluttajilla tämä osuus on 37 prosenttia. Yrittäjillä on myös vahvempi usko tulevaisuuteen: heistä 61 prosenttia uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa on parempi viiden vuoden päästä. Kaikilla suomalaisilla tämä osuus on 52 prosenttia.