Danske Bank: Rahanpesuskandaali juontaa juurensa Sampo-kauppaan - Sampo: Meidän aikanamme ei tietoja rikollisesta toiminnasta Viron-yksikössä

Danske Bankin Viron-yksikön rahapesuepäilyt juontavat osaltaan vuonna 2007 tehtyyn suomalaisen Sampo-pankin hankintaan, pankki kertoo. Kaupan seurauksena Viron-yksikön asiakkaina oli Viron ulkopuolella asuvia asiakkaita, jotka tekivät epäilyttäviä tilisiirtoja.

- Pitkän aikaa, alkaen Sampo-pankin ostosta vuonna 2007 ja päätyen asiakassalkun lakkauttamiseen vuonna 2015, meillä oli Virossa suuri määrä Viron ulkopuolella asuvia asiakkaita, joita meillä ei koskaan olisi pitänyt olla. He tekivät suuria määriä tilisiirtoja, joita ei olisi koskaan pitänyt tapahtua, Danske Bank kirjoittaa tiedotteessaan.

Sampo Group, joka nykyisin keskittyy vakuutusliiketoimintaan, oli keskiviikkona lyhytsanainen yli kymmenen vuoden takaisesta yrityskaupasta.

- Meidän aikanamme meidän tietoomme ei tullut, että siellä (Viron-yksikössä) olisi ollut mitään rikollista toimintaa eikä meillä ole tiedossa, että meitä olisi tutkittu tämän asian suhteen, viestintäpäällikkö Mirko Hurmerinta sanoi STT:lle.

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ei keskiviikkona ollut ulkomaanmatkan takia tavoitettavissa kommentoimaan Sampo-pankin myyntiä Danske Bankille. Wahlroos myi Sammon pankkiliiketoiminnot tanskalaispankille aikoinaan noin neljällä miljardilla eurolla. Tanskalaisilla oli tuolloin kova halu laajentua Itämeren alueella. Marraskuussa 2006 julkistettu kauppa tuotti Sammolle lähes kolmen miljardin euron myyntivoiton.

Toimitusjohtaja erosi

Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen ilmoitti keskiviikkona eroavansa tehtävästään rahanpesuepäilyjen vuoksi.

- On selvää, että Danske Bank ei kyennyt toimimaan riittävän vastuullisesti mahdollisten rahapesutapausten yhteydessä Virossa. Olen tästä syvästi pahoillani (...) Toimitusjohtajana minulla oli johdollinen vastuu asioista, joita pankissa tapahtuu, ja luonnollisesti toimin tämän vastuun mukaisesti, Borgen sanoo tiedotteessa.

Danske Bankin mukaan Borgen jatkaa tehtävässään, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty.

Borgen johti Danske Bankin kansainvälistä pankkitoimintaa - Viron-yksikkö mukaan lukien - vuosina 2009-2012.

Danske Bank kertoi keskiviikkona myös lahjoittavansa 1,5 miljardia Tanskan kruunua eli noin 200 miljoonaa euroa perustettavalle itsenäiselle säätiölle, joka tukee kansainvälisen talousrikollisuuden ja rahanpesun torjuntaa muun muassa Tanskassa ja Virossa.

Danske Bank antoi samassa yhteydessä myös tulosvaroituksen. Pankin mukaan sen nettovoitto jää tänä vuonna selvästi aiemmin arvioitua alhaisemmaksi, mikä osaltaan johtuu 1,5 miljardin kruunun lahjoituksesta perustettavalle säätiölle.

Danske Bank arvioi tekevänsä tänä vuonna voittoa 16-17 miljardia Tanskan kruunua, kun aiemmin nettovoitoksi arvioitiin yli 18 miljardia kruunua.

Uutiset sysäsivät Danske Bankin osakekurssin selvään laskuun Kööpenhaminan pörssissä.

Valvonta kompuroi

Danske Bank julkisti keskiviikkona selvityksen pankin Viron-yksikön epäillystä rahanpesusta. Selvitys koskee vuosia 2007-2015.

Pankin mukaan se ei kykene esittämään tarkkaa arviota epäilyttävän rahaliikenteen kokonaismäärästä kyseisinä vuosina.

Selvityksen mukaan pankin hallinto ja valvontajärjestelmät olivat Viron-yksikössä puutteellisia, mikä mahdollisti epäilyttävän rahaliikenteen.

Rahaliikenteen raportointi viranomaisille oli Viron-yksikössä puutteellista eikä yksikössä kiinnitetty riittävästi huomiota mahdolliseen rahanpesuun.

Viron-yksikkö toimi selvityksen mukaan liian itsenäisesti suhteessa muuhun Danske Bankiin eikä pankki valvonut Viron-yksikköä riittävän tarkasti. Pankissa ei myöskään reagoitu riittävän ripeästi Viron-yksikössä havaittuihin epäkohtiin.

Danske Bank kertoo ryhtyneensä toimiin väärinkäytöksiin syyllistyneitä johtajia ja työntekijöitä kohtaan. Pankin mukaan väärinkäytöksiin syyllistyneitä henkilöitä on erotettu ja heidän toimistaan on raportoitu viranomaisille, minkä lisäksi joillekin on annettu varoituksia ja he ovat menettäneet bonuspalkkionsa.

Pankki kertoo myös sulkeneensa Viron ulkopuolella asuville asiakkaille suunnattu palvelujen tarjonnan Virossa. Samalla pankin Baltian yksikköjen valvontaa ja hallintoa on vahvistettu.

Danske Bankin mukaan pankissa on käynnistetty mittava rahanpesun vastainen ohjelma, jonka myötä noin 20 000 pankin työntekijälle on annettu rahanpesua ehkäisevä koulutus.

Massiivinen selvitys

Danske Bankin selvitys koski noin 15 000:ta Viron-yksikön asiakasta, jotka tekivät noin 9,5 miljoonaa tilisiirtoa. Tutkitut asiakkaat asuivat Viron ulkopuolella tai heidän tiedoissaan oli jotakin ei-virolaisuuteen viittaavaa. Kaikkiaan tutkittujen asiakkaiden rahaliikenteen määrä oli tutkittuna aikana noin 200 miljardia euroa.

Tutkimusta teki 70 täysipäiväistä työntekijää ja sitä varten tehtiin yli 70 haastattelua ja käytiin läpi noin 12 000 dokumenttia ja yli kahdeksan miljoonaa sähköpostiviestiä.