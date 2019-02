Brexit ajaa yrityksiä pois Britanniasta – lähes kolmannes saarivaltion yrityksistä on siirtänyt tai suunnittelee toimintojensa siirtämistä ulkomaille

Jotkut isot yritykset ovat jo muuttaneet osan toiminnastaan manner-Eurooppaan. Nyt lähtöä suunnittelevat lukuisat pienet toimijat.

Lähes kolmasosa britannialaisista yrityksistä suunnittelee siirtävänsä tai on jo siirtänyt osan toiminnoistaan ulkomaille selviytyäkseen mahdollisesta kovasta brexitistä, uutisoi The Guardian.

Britannian vanhimman yritysjohtajien lobbausjärjestön The Institute of Directorsin (IoD) tekemän selvityksen mukaan yli kymmenen prosenttia yrityksistä on jo siirtänyt toimintojaan Britannian ulkopuolelle, koska brexit ilman sopimusta näyttää entistä mahdollisemmalta.

Useat yritykset kaavailevat siirtävän toimintaansa EU:n alueelle. Suuret toimijat kuten Sony ja Panasonic ovat jo muuttaneet Euroopan pääkonttorinsa manner-Euroopan puolelle. Viime viikkojen aikana myös monet pienet yritykset ovat alkaneet harkita vakavammin muuttoa saarivaltiosta.

– Muutos on välttämätön ja usein myönteinen asia yritystoiminnassa, mutta sopimuksettoman eron aiheuttama väistämätön sekasorto ja lisääntyvät kaupan esteet ovat täysin tuottamattomia, kertoo IoD:n väliaikainen pääjohtaja Edwin Morgan The Guardianille.

Hallituksen toimet huolestuttavat

Yritysjohtajia huolestuttaa erityisesti hallituksen viimeaikaiset suunnitelmat neuvotella brexit-sopimuksen backstop-malliin muutoksia. Backstop-rajajärjestely pitäisi Britannian EU-eron jälkeen osana unionin tulliliitoa.

Aiemmin tällä viikolla parlamentti äänesti esityksen puolesta, että backstop-järjestelyä pitää muuttaa jollain tavoin.

Keskiviikkona Britannian teollisuusliiton johtaja Carolyn Fairbairn varoitti, että yritykset ovat varautumassa entistä voimakkaammin sopimuksettomaan brexitiin.

– En usko, että tänä aamuna on yhtään yritystä, joka on lopettamassa tai pysäyttämässä suunnitelmiaan sopimuksettoman eron varalle.

IoD haastatteli tutkimukseensa 1 200:aa yrityksen edustajaa.