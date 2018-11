Black Friday kiihdyttää kassojen kilinää tällä viikolla – Suomessa alennuskampanjat venähtävät jopa viikon mittaiseksi

Alennusmyyntitempaus Black Friday eli musta perjantai kiihdyttää taas kassojen kilinää viimeistään perjantaina. Kaupan liiton mukaan Black Friday -kampanjointi on kuitenkin kasvattanut vähittäiskaupan liikevaihtoa Suomessa vasta vähän.

– Aivan viime vuosina sen vaikutus on hieman kasvanut, koska marraskuu on yleensä ollut hyvin hiljaista aikaa kaupoille. Joulukauppa keskittyy silti edelleen lähes täysin joulukuulle, silloin vasta alkaa se suurin ryntäys ja ostosmania, Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen sanoo.

– Marraskuun merkitys liikevaihdossa on kasvanut voimakkaimmin kodintekniikan myynnissä, jossa Black Friday -kampanjointikin on suurinta. Musta perjantai on vähitellen valunut verkkokaupasta kaikille toimialoille, ja näkyy jo kivijalkakaupoissakin enemmän kuin viime vuonna.

Monissa kaupoissa Black Friday venähti jo viime vuonna viikonlopun mittaiseksi.

– Nyt näyttää siltä, että suomalainen versio mustasta perjantaista on Black Week eli koko viikon kestävä kampanja, varsinkin kodinkoneiden ja urheiluvälineiden myynnissä. Myös esimerkiksi ruokakaupat, autoliikkeet ja matkatoimistot ovat vähitellen lähteneet siihen mukaan, Loikkanen sanoo.

Yhdysvalloista lähtöisin oleva Black Friday rantautui Suomeen muutama vuosi sitten.

– Se tulikin meille sitten aika lailla ryminällä, ja liikkeelle lähdettiin verkkokaupan puolelta. Kauppiaiden oli vastattava siihen, että yhä useampi kuluttaja asioi ulkomaisissa verkkokaupoissa. Suomalaiset ovat myös hyvin hintatietoisia ostajia, Loikkanen sanoo.