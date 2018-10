Bittium toimittaa uusia kenttäpuhelimia puolustusvoimille, kyseessä yli kahdeksan miljoonan euron puitesopimus

Oululainen Bittium Wireless Oy toimittaa puolustusvoimien käyttöön uusia kenttäpuhelimia. Tiistaina solmitun puitesopimuksen arvonlisäveroton enimmäisarvo on 8,3 miljoonaa euroa.

Kenttäpuhelimet tulevat kaikkien kolmen puolustushaaran käyttöön. Kyseessä on Bittium Tough Comnode™ -päätelaite, jota käytetään puolustusvoimien liikkuvien joukkojen tiedonsiirrossa.

Puitesopimus kattaa vuodet 2018–2022. Kenttäpuhelimien kehittämistyö on aloitettu vuonna 2015. Puolustusvoimat tekee tilauksen useassa erässä puitesopimuksen voimassaoloaikana.

Bittiumin mukaan uusi kenttäpuhelin on lujatekoinen ja helppo asentaa erilaisiin

käyttöympäristöihin. Se soveltuu myös taistelukentällä mukana kannettavaksi. Laite on yhteensopiva Bittiumin tekemän ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa, joka on puolustusvoimilla käytössä. Uudet kenttäpuhelimet mahdollistavat myös vanhempien kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää.

Puolustusvoimien tekemän tilauksen työllistävä vaikutus kotimaassa on yli sata henkilötyövuotta.

Bittium Wireless Oy on Bittium Oyj:n tytäryhtiö.