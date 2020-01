Belgialaisyhtiön ostotarjous oululaisesta Hoivatiloista on toteutumassa, Aedifican osuudeksi tulossa yli 90 prosentin omistus

Belgialaisen pörssiyhtiö Aedifican ostotarjous Hoivatilat Oyj:n osakkeista on houkutellut suuren osakkeenomistajista hyväksymään tarjouksen. Määräaikaan mennessä 90 prosenttia osakkeista on siirtymässä Aedificalle, jolla on entuudestaan viitisen prosenttia osakkeista.

Ostotarjouksen toteutuminen tarjousasiakirjan mukaisesti on ehdollinen sille, että tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin puolet Hoivatilojen ulkona olevista osakkeista. Nyt näyttää siis siltä, että ostotarjous toteutuu.

Aedica aikoo vahvistaa ja julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen torstaina ja kaupat on tarkoitus toteuttaa perjantaina.