Avaimettomia lukkoja valmistava Rollock avasi toimipisteen Ouluun – yhtiöllä takanaan yli 4 miljoonan euron tuotekehitysprosessi

Kotimainen älylukkoja valmistava Rollock Oy on avannut toimipisteen Ouluun.

Rollock valmistaa avaimettomia lukitusjärjestelmiä niin asuinrakentamiseen kuin toimitiloihinkin.

Rollockin kotipaikka on Kajaanissa, missä sijaitsee myös sen tehdas. Yrityksen tuotekehitysorganisaatio toimii myös Kajaanissa.

Yrityksellä on takanaan yli 4 miljoonan euron tuotekehitysprosessi, jonka tuloksena meneillään on nyt kaupallistamisen vaihe. Yhtiö kertoo, että Ouluun laajentaminen on yksi osa tätä prosessia.

Oulun Aeroportissa sijaitseva toimipiste koostuu pääosin myyntiorganisaatiosta.

Yrityksellä on Kajaanin ja Oulun lisäksi toimipiste myös Vantaalla.

Jo ensi vuonna yritys tavoittelee vientitoiminnan käynnistämistä Pohjoismaihin.