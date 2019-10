Asuntorakentaminen hidastuu selvästi ja alamäki syvenee ensi vuonna – ulkomaisten kiinteistösijoittajien määrä kasvussa

Rakentaminen on hidastunut tänä vuonna selvästi, kerrotaan Rakennusteollisuuden tiedotteessa.

Suomessa rakennettiin vielä tämän vuoden alussa aktiivisesti, mutta suhdannekäänteen myötä rakentamisen määrän kehitys on painunut loppuvuodesta miinukselle. Rakennusteollisuuden mukaan alamäki syvenee ensi vuonna ja samalla rakentamisalan työllisyyskehitys kääntyy laskuun.



– Suomen talous kääntyi rakentamisen vetämänä nousuun vuonna 2015, mutta ensi vuodesta alkaen rakentaminen ei enää lisää Suomen talouskasvua eikä työllisyyttä. Kuluvana vuonna rakentaminen taittuu pieneen laskuun. Ensi vuonna alamäki kiihtyy kolmisen prosenttia miinukselle ja vetää samalla hyvän työllisyyskehityksen alaspäin, Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Jouni Vihmo toteaa.

Rakennusteollisuus lokakuun asuntotuotantokyselyssä rakennusyritysten perusvire on edelleen positiivinen eikä myynnissä olevien asuntojen määrä ole karannut kasvuun. Matalan korkotason myötä asuntosijoittaminen ja omistusasuminen nähdään yhä houkuttelevina vaihtoehtoina.

Ulkomaisten kiinteistösijoittajien kiinnostus on kasvanut, mikä osaltaan lisää vuokra-asuntojen tarjontaa.

Tänä vuonna aloitetaan kaikkiaan 38 000 asunnon rakentaminen. Ensi vuonna aloitukset putoavat 32 000:een asuntoon, mikä on hieman alle 2000-luvun keskimääräisen tason. Suurin pudotus tulee kerrostalorakentamisesta, jossa aloitukset vähenevät sekä tänä että ensi vuonna noin viidenneksen viime vuoden ennätysluvuista.



Muussa talonrakentamisessa kehitys on kaksijakoista. Etenkin liike- ja varastorakentaminen hiljenevät selvästi mittavien hankkeiden valmistuessa. Teollisuusrakentaminen sen sijaan kasvaa voimakkaasti. Julkinen palvelurakentaminen kipuaa ennätystasolle, kun sekä sairaala- että kouluhankkeita on menossa poikkeuksellisen paljon. Julkisen rakentamisen arvioidaan hidastuvan muutaman vuoden päästä.



Talonrakentamisessa kasvu on vakainta korjausrakentamisessa, jonka merkitys korostuu uudisrakentamisen aktiviteetin hidastuessa.



Asuntojen hinnannousu maltillista

Suomessa asuntojen hinnat ovat nousseet kuluneella nousukaudella maltillisesti, sillä runsas asuntotuotanto on hillinnyt hintojen nousua. Suomessa asuntojen hinnat ovat kohonneet vuoden 2015 jälkeen neljä prosenttia, kun muissa Pohjoismaissa asuntojen hinnat ovat nousseet reilusti yli 20 prosenttia.

Hintojen nousu on Suomessa kohdistunut pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Myös naapurimaissa kehitys on ollut saman suuntainen.

Suomen hintakehitys on ollut maltillista myös eurooppalaisessa mittakaavassa.

Rakentaminen työllistää tällä hetkellä reilut 200 000 henkilöä. Alan työttömyys on alle yleisen tason, eikä ulkomaisen työvoiman osuudessa ole tapahtunut merkittävää kasvua. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on hidastuvasta kasvusta huolimatta suurin tuotannon este.