Asiantuntija osakekurssien noususta Yhdysvalloissa: "Tätä ei kannata pitää missään tapauksessa pysyvänä käänteenä"

Osakekurssien nousuun vaikutti joulumyynnin myönteinen kehitys Yhdysvalloissa. Joulumyynti oli yhteensä 850 miljardia dollaria.

Osakekurssit nousivat keskiviikkona huomattavasti Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Dow Jones-indeksi nousi 1086 pistettä eli lähes 5 prosenttia. Myös S&P-indeksi nousi noin viisi prosenttia. Nousu katkaisi useita päiviä jatkuneen laskusuunnan pörssissä.

OP-ryhmän osaketutkimusjohtaja Henri Parkkinen arvioi, että mistään suuremmasta käänteestä ei kuitenkaan ole kyse.

– Tätä ei kannata pitää missään tapauksessa pysyvänä käänteenä, hän sanoo.

Parkkisen arvion mukaan osakekurssien nousuun vaikutti joulumyynnin myönteinen kehitys Yhdysvalloissa. The Washington Post-sanomalehden mukaan joulumyynti oli Yhdysvalloissa yhteensä 850 miljardia dollaria. Kasvua kertyi viime vuoteen verrattuna 5,1 prosenttia.

Yhdysvaltain talous on edelleen hyvässä kunnossa. Työttömyysaste on alhainen ja kuluttajien ostovoima on parantunut. Ensi vuoden talouskehityksestä on siitä huolimatta hyvin ristiriitaisia näkemyksiä.

– Kun katsoo pidemmälle taaksepäin, niin kyllä tässä varmasti tarvitaan yhtä joulumyyntiä enemmän todisteita siitä, mikä talouden tila tulee olemaan vuonna 2019. Markkina on ensisijaisesti kiinnostunut kovasta faktasta ja yksiselitteisistä numerotilastoista, Parkkinen sanoo.

Yksi suurista maailmantalouteen vaikuttavista teemoista ensi vuonna on Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kauppasodan kehittyminen.