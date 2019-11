Antell-konsernin Tomi Lantto jatkaa MaRa ry:n hallituksen puheenjohtajana

Antell-konsernin toimitusjohtaja Tomi Lantto on valittu jatkamaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020. Lantto on toiminut MaRan hallituksen puheenjohtajana vuoden 2018 alusta.

Varapuheenjohtajina jatkavat Scandic Hotelsin Aki Käyhkö ja Mäntän Klubin Iris Mäkinen. MaRan liittokokous nimitti vuoden 2020 hallituksen perjantaina Levillä.

Jatkokautensa aluksi MaRan hallituksen puheenjohtaja Tomi Lantto esitti huolensa Suomen talouden näkymien vaimenemisesta ja sen vaikutuksesta matkailu- ja ravintola-alaan.

– Kuluttajien luottamuksella on tärkeä merkitys, sillä toimialamme palvelujen käyttö on pitkällä aikavälillä seurannut varsin tarkasti kuluttajien luottamuksen kehitystä. Myös pitkään jatkuva matala korkotaso tukee toimialojemme palvelujen käyttöä. Käynnissä olevalla työmarkkinakierroksella on suuri merkitys Suomen talouden kehittymisessä.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Koska lento- ja laivaliikenteen päästöjen vähentämistä koskevat päätökset tehdään vähintään EU:n tasolla, on todennäköistä, että päätösten aikaansaaminen kestää vuosikausia. Näin ollen ilmastonmuutoksen lähivuosien torjuntatoimet näyttävät kohdistuvan vain kotimaan liikenteeseen.

– Ilmastonmuutoksen torjuminen on erittäin tärkeää. Matkailu- ja ravintola-ala on luonnollisesti siinä mukana. Ilmastonmuutoksen torjunta ja saavutettavuus ovat alamme suurimpia poliittisia kysymyksiä tällä vaalikaudella. Liikenteen päästöjen puolittamista ei voida kohdistaa vain tieliikenteeseen. Jos niin tehdään, kotimaan matkailu kallistuu edelleen. Se taas johtaa lentäen ja meritse tehtävien lomamatkojen kasvuun, jolloin myös hiilidioksidipäästöt kasvavat, Lantto toteaa.