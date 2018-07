Analyytikko Nokia-kaupasta: "Isot sopimukset merkitsevät 5G-aikakauden alkua ja taitekohtaa laskusuhdanteessa olleella verkkomarkkinalla".

Verkkolaitevalmistaja Nokia julkisti viime viikolla heikon tuloksen, mutta lupasi merkittävästi parempaa loppuvuotta. Nokian optimismi paremmasta tuloksesta perustui siihen, että Nokia kertoi, että on tulossa isoja sopimuksia.

Nokia ilmoitti maanantaina, että se solmii 3,5 miljardin dollarin sopimuksen yhdysvaltalaisen T-Mobilen kanssa. T-Mobile on Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin operaattori langattomissa yhteyksissä.

– Tämä on nyt yksi merkittävä sopimus, jonka takia Nokia uskoo huomattavasti parempaan loppuvuoteen. Tämä oli jo odotettavissa, että Nokia tulee julkaisemaan sopimuksen pohjoisamerikkalaisen operaattorin kanssa, sanoo Inderesin analyytikko Mikael Rautanen.

Rautasen mukaan sopimus antaa luottamusta, että Nokian tulos loppuvuonna myös paranee.

– Jos ajattelee isompaa kuvaa ja pidempää horisonttia, niin verkkomarkkinalla eletään nyt taitekohtaa. Verkkomarkkina on pitkään ollut laskusuhdanteessa. Nyt 5G:n ansiosta sen pitäisi kääntyä kasvun puolelle. Isot sopimukset merkitsevät 5G-aikakauden alkua. Se, että päästään edes pieneen kasvuun markkinalla, helpottaa jo huomattavasti.

– Tänä vuonna verkkomarkkina laskee vielä muutaman prosentin. Pohjois-Amerikan vetämänä markkina pääsee ehkä loppuvuonna jo pieneen kasvuun, Rautanen sanoo.

Rautasen mukaan etukäteen ei ollut varmuutta, minkä pohjoisamerikkalaisen operaattorin kanssa Nokia sopimuksen tekee.

Yhdysvallat on 5G-markkinoilla tärkein alue. Yhdysvaltalaiset operaattorit tekevät ensimmäisenä investointeja ja muut markkinat seuraavat perässä.

– Yhdysvallat on tosi iso markkina ja teknologisesti edelläkävijämarkkina. Se on tärkeä myös sen takia, että Huaweilla ei ole pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille, koska se on turvallisuussyistä blokattu pois.

Kiinalainen Huawei ei voi siis toimittaa verkkolaitteita Yhdysvaltoihin, vaan Nokia ja Ericsson jakavat Yhdysvaltojen houkuttelevia 5G-markkinoita.

Rautasen mukaan myös Ericssonilla on erittäin vahva jalansija Yhdysvalloissa isoissa operaattoreissa.

– Ei tästä vielä pysty tekemään päätelmiä, kumpi 5G-kilpailua johtaa.

Rautasen mukaan uusia 5G-sopimuksia on tulossa, tosin ei näin mittavia.

– Yhdysvallat on tärkein markkina, joka liikkuu ensin ja ensi vuonna perässä seuraavat Pohjoismaat, Kiina, Etelä-Korea ja Japani.