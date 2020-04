Analyysi: Eurobondeja vastustanut talousprofessorikin kääntyi yhteisvastuun kannalle – "Euroopassa on nyt tärkeintä talouden pelastaminen"

Suomen hallitus takertuu hallitusohjelman kirjaukseen, vaikka Euroopan talous on menossa syvään kurimukseen, kirjoittaa Lännen Median Pekka Mauno.

Hallitus on naulannut EU-yhteisvastuukantansa tiukasti hallitusohjelman kirjaukseen, josta aika on nyt ajanut ohi - jos hallitus ei ole sattunut sitä huomaamaan. EU-politiikkaa koskevassa osiossa on lause: "Suomi osallistuu aktiivisesti ja suhtautuu avoimesti EMU:n kehittämiseen korostaen, että kullakin jäsenmaalla on ensisijainen vastuu omasta taloudestaan".