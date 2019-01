Analyysi: Dragon Miningin rehentely paljasti kaivosalaa kohtaan tunnetun epäluulon – vaatimus kaivoslain kokonaisuudistuksesta vie kuitenkin väärään maaliin

Jos ulkomaiset kaivosyhtiöt käyttävät hyväkseen ympäristölainsäädännön aukkoja, kaivoslain muuttaminen ei auta, kirjoittaa Lännen Median toimittaja Pekka Mauno. Jos poistetaan etuoikeus esiintymän hyödyntämiseen, kukaan ei investoi kymmeniä miljoonia malminetsintään. Sen sijaan itse kaivostoiminnan tuotoista on syytä saada suurempi hyöty Suomeen.

Aiemmin ei julkisuudessa tarvinnut sanoa kuin Talvivaara, ja sen jälkeen saattoi surutta niputtaa koko kaivosalan samaan likasankoon.

Nyt voi sanoa myös Dragon Mining, ja sen jälkeen haukkua Suomen Euroopan Kongoksi, jossa ulkomaiset kaivosyhtiöt mellastavat miten haluavat ja vielä vievät voitot mennessään.

Dragon Miningin rehentely Hongkongin pörssilistauksen yhteydessä suomalaisen ympäristölainsäädännön porsaanrei'istä oli törkeää – joskin yhtiön lausuntoja muokattiin sopivan kuvan saamiseksi.

Törkeää oli monien suomalaisten poliitikkojen innostus muokata tapahtumaketju palvelemaan omia tarkoitusperiään. Jos Dragon Mining käyttää hyväkseen ympäristölainsäädännön aukkoja, ei sillä pidä perustella kaivoslain huonoutta.

Kaivoslaissa on paljonkin muuttamisen tarvetta, mutta ei siinä mielessä, mitä nyt vaaditaan.

Suomalaisten sijoittajien omistamaa kaivosyhtiötä ei ole syntynyt

Jos laista lähdetään poistamaan etuoikeus esiintymän hyödyntämiseen, ollaan väärällä tiellä. Kukaan ei investoi kymmeniä miljoonia malminetsintään, jos ei ole varmuutta, voiko investoija saada etsintään upottamansa rahat joskus takaisin.

Sen sijaan itse kaivostoiminnan tuotoista on syytä saada suurempi hyöty Suomeen. Se ei kuitenkaan toteudu vaatimalla mineraaliesiintymiä valtion omistukseen.

Esiintymät ovat olleet tähänkin asti yhtä lailla tarjolla suomalaisomisteisille kuin ulkomaisille yhtiöille. Eipä ole syntynyt suomalaisten instituutiosijoittajien omistamaa kaivosyhtiötä – vain pari pientä, jotka ovat joutuneet raapimaan rahoituksensa useista lähteistä.

Eikä ole valtionyhtiötäkään, vaikka sellaista huudetaan avuksi. On vain Suomen Malminjalostus, joka vastaa valtion kaivos- ja akkutoimialan omistuksista. Sille siirtyi myös Suomen Teollisuussijoituksen aiemmin hallinnoima kaivossijoitusohjelma.

Pankkeja, eläkeyhtiöitä, sijoitusrahastoja – sijoitusrahan päällä istuvia instituutioita – kaivosala ei paljon kiinnosta.

Malminetsintäyhtiö maksaa valtiolle ja maanomistajille

Sen sijaan, että vaaditaan "se saa joka ehtii" -periaatteesta luopumista, kannattaisi katsoa, miten kaivosalan vino maksutaakka saataisiin oikaistua.

Jos kaikkia yrityksiä koskevia yhteisövero- ja muita verosäännöksiä ei oteta huomioon, malminetsintäyhtiö maksaa maksuja valtiolle ja maanomistajille saman verran ellei enemmän kuin kaivosyhtiö.

Onko tämä oikeudenmukaista?

Otetaan esimerkki. Malminetsintäyhtiöt maksavat korvausta tutkimusalueista. Ne ovat laajoja, koska kyse on vasta malmin etsinnästä. 10 000 hehtaarin tutkimusalueesta malminetsintäyhtiö tulee maksaneeksi 4,4 miljoonaa euroa 15 vuoden aikana.

Kaivosyhtiökin maksaa kaivosalueesta maanomistajakorvausta, mutta se on pieni korvaus, 15 vuodessa ehkä 150 000 euroa. Suurempi rasitus kaivosyhtiölle on louhintakorvaus, joka on 0,15 prosenttia louhitun mineraalin arvosta. Kittilän kultakaivoksen tapaisesta 200 miljoonan euron arvoisesta kultamäärästä maksetaan louhintakorvausta 300 000 euroa. Se tarkoittaisi 4,5 miljoonaa euroa 15 vuodessa.

Siis likimain sama maksurasitus kuin malminetsintää tekevällä yhtiöllä. Kumpi hyötyy enemmän maaperän rikkauksista?

Malminetsintäyhtiön 15 vuoden etsintätyön lopputulos voi olla: ei löytynyt kannattavaa malmia. Ovatko malminetsinnän kairausreiät yhtä arvokkaita korvattavia maanomistajalle kuin usean neliökilometrin avolouhokset?

Mineraalin arvosta voisi kerätä maksua sijaintikunnan hyväksi

Suomi on Ruotsin ohella maailman houkuttelevin maa kaivosyhtiöiden silmissä. Ruotsissa ei kuitenkaan keskustella siitä, muistuttaako sikäläinen sinisilmäisyys kongolaista sinisilmäisyyttä.

Oikeastaan päinvastoin. Ruotsissa on ymmärretty, että houkuttavuus perustuu juuri alhaisiin malminetsintämaksuihin.

Ehkä Suomessakin pitäisi ymmärtää, kenen pitäisi maksaa mineraalien hyödyntämisestä. Eikö juuri niiden, jotka lopulta hyödyntävät kansallisrikkauksiamme ja jättävät montut jälkeensä?

Yksi keino voisi olla mineraalin arvosta kerättävä maksu, joka rahastoitaisiin esimerkiksi konkurssikaivosten jälkitöiden hoitamiseen. Osa rahoista voisi mennä sijaintikunnan hyväksi. Niillä voisi rakentaa päiväkoteja, kouluja ja ikäihmisille palvelutaloja.

Sillä ala saisi sosiaalista hyväksyntääkin.

Kaivoslain muoto on omiaan aiheuttamaan ristiriitoja

Kokonaan toinen kysymys on, että kaivoslaki kirjoitettiin sellaiseen muotoon, joka on omiaan aiheuttamaan ristiriitoja.

Hallitus totesi sen itsekin lain yleisperusteluissa:

"Kaivoshankkeiden osalta on tunnistettavissa useita eri lakeihin perustuvia lupa- ja hallintomenettelyjä ja niiden osittaista päällekkäisyyttä, mikä aiheuttaa hankaluuksia erityisesti haitankärsijöille ja alueen asukkaille mutta myös kaivostoiminnan harjoittajille. Menettelyjen päällekkäisyyksien purkaminen edellyttäisi kuitenkin niin merkittäviä muutoksia ja niin useaan lakiin, ettei sitä ole mahdollista toteuttaa ilman yleistä hallintomenettelyjen kehittämisratkaisua."

Ei siis mitenkään yksinkertaista muuttaa kaikkea kaivoslaista, vaikka monet sellaista huutavat.

Otettaisiin nyt aluksi kohteeksi vinon maksutaakan oikaiseminen ja kaivosten voittoja kuntien ja valtion käyttöön ohjaavan rahaston perustaminen.

Sekin olisi jo jotain.

Kirjoittaja on seurannut pitkään kaivosasioita.

Oikaisu 7.1.2018 klo 14.15. Suomen Malminjalostuksen ja Suomen Teollisuussijoituksen roolia kaivosalan pääomasijoittajina on täsmennetty.