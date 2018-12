Alkot saavat nyt olla auki myös jouluaattona – Oulun Pekurin Alkon erikoishyllyyn on varattu jopa yli 700 euron viinejä: "Kyllä kalliimpiakin tuotteita ostetaan"

Oulun keskustassa Pekurin Alkossa on tiistaina aamuyhdeksältä vielä hiljaista. Vain muutama asiakas tarkastelee hyllyjen sisältöä.

Rauhallisuus on kuitenkin vain silmän lumetta. Jo aamukuudelta myymälässä on alkanut kova tohina, kun paikalle on saapunut päivän tuotekuorma. Aamuvuorossa olevien työpäivä alkaa kuorman vastaanottamisella ja purkamisella, kertoo keskustan ja Raksilan Alkojen palvelupäällikkö Salla Sallmén.

– Yritämme saada kaiken valmiiksi ennen asiakkaiden tuloa sekä aamupäivän aikana, jotta illalla kaikki on tip top.

Sallmén kertoo kuorman purkamisen olevan kova rutistus, sillä viinilaatikot painavat paljon. Niitä saa nostella satoja, joulun aikaan tuhansia.

Iltavuoro siistii paikat ovien sulkeuduttua, jotta aamuvuoro voisi taas aloittaa saman ruljanssin. Kausiapulaisia myymälässä on nyt viisi, lähinnä kassalla.

Ensi maanantaina Pekurinkin Alkossa tehdään historiaa, sillä Alkot ovat ensimmäistä kertaa avoinna jouluaattona. Toki vain kello 9–12.

– On tosi mukava ajatus, että voimme palvella asiakkaita. Meillä ei ole tietenkään vielä ennustetta siitä, paljonko väkeä mahtaa käydä. Olettaisin, että se jakaa joulumyyntiä, Sallmén sanoo.

Joulun aika on Alkon suurin sesonki kaikissa juomaryhmissä. Kun Sallménin aloittaessa 15 vuotta sitten jouluna myytiin lähinnä punaviiniä ja konjakkia, on myynti monipuolistunut hurjasti.

Joulupöydän antimet ovat monipuolistuneet ja kasvisruokaa syödään enemmän. Joulu ei ole enää niin kinkkupainotteinen. Se näkyy myös juomissa.

– Jouluna menee kuohuviiniä ja roseeta. Lahjaksi ostetaan samppanjaa. Myös artesaani- ja pienpanimo-oluet ovat nyt se juttu.

Myös jälkiruokaviinejä ostetaan jouluna ja pääsiäisenä. Tuolloin aterioidaan pitkän kaavan mukaan aperitiiveineen ja digestiiveineen.

Joulu eroaa toisesta suuresta sesongista juhannuksesta siinä, että juhannuksena ostetaan mökkijuomia ja helposti kuljetettavia hanapakkauksia. Jouluna halutaan perinteinen lasipullo ja arvoviinejä.

Sallmén esittelee myymälän takahuonetta, jonne kuormasta puretut laatikot varastoidaan. Huoneen hyllyt ovat lattiasta kattoon asti täynnä, lattialla on kärryissä pinoittain laatikoita.

– Tämä on työn keskus. Täältä haetaan tuotteet myymälän puolelle. Järjestelmästä nähdään, mitä varastossa on. Se on kova rumba, aattona tietää kyllä tehneensä töitä.

Joulukiire alkaa Alkossa pyhäinpäivän tienoilla, kun ensimmäiset pikkujoulut alkavat pyöriä. Tosi tohina alkaa itsenäisyyspäivästä.

– Meillä on tilausennustaja, joka antaa parhaan mahdollisen ennusteen siitä, mitä kannattaa joulun ajaksi tilata.

Tuotevalikoima vaihtelee eri myymälöissä. Pekurin Alko on niin sanottu huippumyymälä, esimerkiksi sen samppanjaosasto korostuu. Samppanjaa meneekin paljon jouluna, sillä sitä voi juoda läpi aterian alkupaloista jälkiruokaan.

Tarjolla on myös kolmen litran jeroboam-koon samppanjapulloja. Niitä menee jouluna, uutena vuotena sekä rapujuhlien aikaan.

Myymälässä on myös arvoviinikaapit sekä kaapit kypsytetyille oluille. Erikoiserähyllyn valikoima vaihtuu kuukausittain. Nyt sieltä löytyy muun muassa 705 euroa maksavia viinejä. Hintalappua pitää katsoa kahdesti.

– Kyllä kalliimpiakin tuotteita ostetaan.

Kun tulee lunta ja pakkasta, glögi tekee kauppansa. Nykyään suositaan matalampia alkoholipitoisuuksia, punaviinimäistä glögiä, tietää Sallmén.

– Kirkkaita juomiakin toki menee, mutta kulutus on selvästi menossa miedompaan suuntaan. Jouluna halutaan myös alkoholittomia viinejä ja olutta. Kulttuuri on muuttunut vuosien varrella. Nykyään aiempaa suurempi osa asiakkaista on kiinnostunut erikoisoluista ja sen tyyppisistä juomista.

Kulttuuri on muuttunut vuosikymmenten varrella myös Alkoissa. Virkamiesmäisyys on poissa ja asiakaspalvelukoulutukseen satsataan paljon.

– Olemme olleetkin kaupanalan ykkösiä asiakaspalvelussa jo vuosien ajan, Sallmén kertoo.