Alkoholivero nousee toisena vuonna peräkkäin, nyt 30 miljoonalla eurolla – tällainen on hallituksen ensi vuoden budjetti

Kyllä on semmoinen huijari hallitus ettei toista,ostettiin ääniä veronmaksajien rahoilla.Verotus ei muka kiristy,kyllä kiristyy kun noita tasaveroja korotetaan ja se iskee kipeimmin pienituloisiin.Maajusseille kyllä löytyi rahaa taas kymmeniä miljoonia ylimääräistä,on ne semmoisia elättivareksia että ne kuppaa köyhien ja sairaittenkin rahat kannattamattomaan harrastukseen.Voi sitä ilon päivää kun vaalit tulee niin tuo äänien ostaminen kepulaisilla ei tule riittämään ja lähtö oppositioon on varma,sinne menee 1% sinisetkin että heilahtaa,tai sinisethän katoaa puoluekentästä täysin joka on takinkääntäjille oikein.