Alkoholillisten panimotuotteiden myynti laski alkuvuoden aikana – panimoteollisuus huolissaan oluen matkustajatuonnin kasvusta

Joo niin on alkoholillisiin juomiin on muodostunut hermomyrkkyä nimeltään alkoholi jota myös liuottimena käytetään ja maalämmön keruunesteenä. Se on pahan makuista ja sellaisenaan juomakelvotonta joten tätä myrkkyä laimennetaan monin tavoin jotta menisi jotenkin kurkusta alas sekoittamaan pään.

Aljoholittomat juomat on paremman makuisia eivätkä sekoita päätä, siksi niitä kannattaa suosia.