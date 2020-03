Akkukierrätys vauhtiin Suomessa – sähköautojen akkujen materiaaleja aletaan käyttää uudelleen, eivät päädy enää jätteeksi

Kyllä sitä mainostetaan kovasti kuinka kierrätetään akkuja, unohtuu vaan se tosiasia että mistä tätä kallisarvoista raaka-ainetta kobolttia kaivetaan. Meidän keuhkoista, karkee mielikuva asiasta et sama asia kun kaikki maailman ihmiset poltettaisiin tupakkaa, keuhkoihin kertyy tervaa/muita hengitystä vaikeuttavia aineita jolloin hengittäminen on raskasta. Tämä tapahtuu pikku hiljaa.

Miten sitten kobolttia kaivellessa sademetsistä + muunlaiset hakkuut, meidän yhteisiä keuhkoja tuhotaan raaka-aineiden varjossa jolloin hapen tuottaminen ilmastoon vähenee ja näin ollen me kärsimme.