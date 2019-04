Alman kysely: Perussuomalaiset kirii, myös keskusta paransi hieman – SDP yhä selvästi suurin mutta kannatus laski, myös kokoomus alamäessä

Yhdenkään puolueen kannatus ei enää noussut yli 20 prosentin.

Perussuomalaisten kannatus on noussut 2,2 prosenttiyksikköä kuukauden takaisesta ja on 13,4 prosenttia, kertoo Alma Median julkaisema mielipidemittaus. SDP on yhä suosituin puolue, mutta sen kannatus laski 21,3 prosentista 19,6:een.

– Olen tyytyväinen, että SDP on ykkösenä ja ero seuraavaan puolueeseen on selvä, sanoo sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne Alma Median lehdissä.

PS:n edellä ovat kannatustaan reilun prosenttiyksikön menettänyt kokoomus 17 prosentilla ja sitä puolisen prosenttiyksikköä nostanut keskusta 14,7 prosentilla.

Vihreät on viidentenä aivan PS:n kannassa 13,3 prosentin kannatuksella.

– Se, mikä on oleellista, on se, että ero Antin (Rinne) joukkueeseen on pienentynyt. Jos muistelen Iltalehden neljän vuoden takaista gallupia, niin me otimme kaksi prosenttiyksikköä lisää vaaleissa. Silloin olemme jo tosi lähellä. Tämä voi olla pienestä kiinni, kertoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Alma Median lehdissä.

Vasemmistoliiton kannatus on pysynyt pitkään vakaana noin yhdeksän prosentin tietämissä. Alman tuoreessa kyselyssä kannatus oli 9,1 prosenttia.

Kristillisdemokraatit keräsivät gallupissa 4,1 prosentin kannatuksen, RKP 3,9 prosenttia ja siniset 2,0 prosenttia.

Alma Median mielipidemittauksen virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa, ja tutkimus tehtiin 25.3.–3.4.2019. Kyselyyn vastasi 1 201 henkilöä. Kyselyn toteutti Alman toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.

Samansuuntaisia tuloksia

Eri tutkimusyhtiöiden tulokset ovat samansuuntaisia, mutta kannatusprosenteissa on eroja.

Esimerkiksi Ylen viimeisimmässä kannatusmittauksessa maaliskuun lopulla SDP:n kannatus oli 20,1 prosenttia. Kokoomus oli kiinni toiseksi suurimman puolueen paikassa 15,8 prosentin kannatuksella, mutta perussuomalaiset hengitti kolmossijalla niskaan 15,1 prosentillaan.

Keskusta oli neljäntenä 14,4 prosentilla kannoillaan vihreät, jonka kannatusprosentti oli 13. Ylen Taloustutkimuksella teettämän mittauksen virhemarginaali oli 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.