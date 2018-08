Yritystonttien kysyntä Kemissä kasvaa – tonttikauppa käy kuumana alueen uusien hankkeiden myötä

Yritystonttien kysyntä kasvoi Kemissä uusien jättihankkeiden myötä. Meri-Lapin jättihankkeet, kuten Kaidin biodiesellaitos, Tornion LNG-terminaali sekä tuulivoimainvestoinnit ovat luoneet Meri-Lapin alueelle kysyntää vapaille yritystonteille, tiedottaa Kemin kaupunki.

Kemintullin uusi yritystonttialue on sijaintinsa vuoksi houkutteleva useille teollisuuden yrityksille, koska alue sijaitsee aivan valtatien E75 varrella neljän minuutin matkan päässä Kemin keskustasa. Kemin kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi näkee hankkeiden vaikutukset alueella jo nyt.

– Näin suuret hankkeet luovat valtavasti kysyntää koko toimitusketjulle jo rakennusvaiheesta alkaen, puhumattakaan tulevaisuuden kunnossapito- ja logistiikkatarpeista, Rantajärvi kertoo.

– Olemassaoleva teollisuus kasvaa ja kehittyy tasaisesti, mikä osaltaan tuo kasvua myös alihankkijoille, mutta nyt otetaan huomattava harppaus eteenpäin koko Meri-Lapissa, Rantajärvi jatkaa.

Pelkästään biodiesellaitoksen päivittäinen raaka-aineen tarve on noin 135 rekkalastillista, mikä on saanut useat logistiikka-alan yritykset kiinnostumaan vapaista tonteista.

Kemintullin alueen kaavoitus on toteutettu vastaamaan monipuoliseen kysyntään ja tontteja on saatavilla eri kokoisina. Tontteja on myös mahdollista vuokrata, mikä avaa ovia pienemmille yrityksille, tiedottaa Kemin kaupunki.

– Tonttikauppa käy nyt kuumana ja infraa rakennetaan paraikaa tonttialueen pohjoispäästä alkaen, Rantajärvi kertoo.

Rantajärven mukaan alueen sijainti on avaintekijä tonttien kysynnässä, koska suurten laitosten läheisyys pudottaa alihankkijoiden logistiikkakustannuksia huomattavasti.