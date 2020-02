Yritysbarometri: Työvoimaa halutaan palkata, mutta saatavuus rajoittaa kasvua Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymä on pysynyt ennallaan ja on samalla tasolla kuin koko maassa, kertoo tuore yritysbarometri.

Arvio työllisyyden kehityksestä on kuitenkin koko maata ja lähialueita parempi. Työvoimaa halutaan palkata edelleen, ja sen saatavuus näyttää selkeästi merkittävämmältä kasvun esteeltä Pohjois-Pohjanmaalla kuin Suomessa keskimäärin.

Sama viesti tuli myös tammikuussa julkaistusta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Kasvun suunta -kyselystä.

– Nyt tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan alueen yritysten arviot tulevan vuoden liikevaihdon kasvusta ja työllisuuden kehittymisestä näyttävät edelleen hyviltä ja investointien osalta saldoluku on kivunnut negatiivisesta saldoluvusta nollan pintaan eli parantunut edellisestä tutkimuksesta, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Uutena kokonaisuutena Pk-yritysbarometrissä selvitettiin yrittäjien toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, iloitsee Kolehmainen.

Peräti 62 prosenttia yrityksistä aikoo Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien alueella tehdä seuraavan 12 kuukauden aikana toimenpiteitä, joilla pienennetään hiilijalanjälkeä. Tärkeimpinä toimintoja olivat vastauksissa kierrätyksen lisääminen, kestävien hankintojen lisääminen ja tuotteiden sekä materiaalin käytön tehostaminen.

Toimenpiteillä arvioidaan saatavan ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi myös tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

Hieman vajaa puolet yritysbarometriin vastanneista alueen yrityksistä ilmoitta olevansa kasvuhakuisia. Kasvun esteeksi 30 prosenttia vastanneista ilmoittaa työvoiman saatavuuden.

– Osaavan työvoiman saatavuus on alueellamme edelleen suurin kasvun este ja ongelma on selvästi vahvempi kuin valtakunnassa keskimäärin (22%). Kasvun turvaamiseksi meidän on kyettävä tarjoamaan yrityksille entistä räätälöidympiä yrityslähtöisiä palveluja. Työmarkkinoilla olevalle työvoimalle pitää järjestää kohdennettuja koulutuksia, valmennuksia ja muita toimia, joilla saadaan osaavia ja sopivia henkilöitä avoinna oleviin työpaikkoihin, toteaa johtaja Petri Keränen ely-keskuksesta.

Sopeuttamistoimien taso on pysytellyt alueella aiemmalla tasolla.

– Irtisanomisten tarve on kuitenkin selkeästi vähentynyt ja pääsääntöisesti käytetään keinona lomautuksia, sanoo Kolehmainen.

Saman arvion antavat myös koko maan yritykset.

Omistajanvaihdosta suunnittelee seuraavan viiden vuoden aikana 30 prosenttia alueen yrityksistä.