Yrittäjien pahimmat pelot hallitusohjelman suhteen väistyivät – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja: "Vaikuttaa kohtuulliselta"

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen sanoo, että yrittäjäkunnalla oli pelkoja uuden hallitusohjelman suhteen. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että sen kanssa voidaan elää.

– Ohjelma vaikuttaa kohtuulliselta. Yritystukia kyllä leikataan, mutta leikkausten vaikutukset selviävät vasta sitten kun tiedämme, mitä tukia leikataan.

Kolehmaisen mukaan nähtäväksi jää myös, mitä käytännössä tarkoittavat ohjelmassa mainitut paikallinen sopiminen ja kolmikanta. Soteuudistuksenkin lopputulosta saadaan taas arvuutella.

– Kotitalousvähennyksen pienentäminen on huono juttu, se ei ainakaan paranna työllisyyttä. Aktiivimallissa taas ideologia on hyvä, mutta toteutuksessa on ollut vaikeita asioita. On hyvä, että sitä tarkistetaan nyt paremmin toimivaksi.

Tuloveron alentamisen Kolehmainen uskoo näkyvän kulutuksen kasvuna. Oppivelvollisuusiän korotukseen hän ei osaa ottaa kantaa.

– Ajattelen, että tärkeää olisi huolehtia siitä, ettei kukaan nykyisessä oppivelvollisuusiässä olevista putoa pois kyydistä.

Teiden kunnossapitorahojen lisäys on Kolehmaisen mukaan tärkeää, sillä suuri osa pohjoisen tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä.

– Toinen puoli tässä kaikessa on, että menojen lisääminen on iso riski tilanteessa, jossa talouskasvu hidastuu.