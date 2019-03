Ylläs valittiin Vuoden retkikohteeksi – kilpailun teemana oli maastopyöräreitit

Ylläs voitti Vuoden retkikohde -äänestyksen. Tänä vuonna kilpailun teemana oli maastopyöräreitit. Kisassa annettiin 7300 ääntä.

Kilpailussa haettiin kokonaisuutta, joka koostuu poluista, ulkoilureiteistä ja hiekkateistä. Reitillä pitää olla myös retkeilyä tukevia palveluita kuten taukopaikkoja, pyöräilijöille sopivia majoitusmahdollisuuksia sekä mielellään vuokraus- ja opastustoimintaa.

– Tämä oli todella iloinen uutinen, sillä olemme panostaneet maastopyöräilyn kehittämiseen jo usean vuoden ajan, kertoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

Ylläksen alueella on useita välinevuokraamoita, jotka vuokraavat maastopyöriä, paksurenkaisia fatbike-pyöriä ja sähköavusteisia pyöriä. Tarjolla on myös opastettuja maastopyöräretkiä.

Kilpailun palkintosumma on 5000 euroa. Sillä on tarkoitus kehittää alueen retkeilypalveluita.

– Tällä hetkellä suurimmat panostukset meillä kohdistetaan reittimerkintöjen parantamiseen sekä markkinointiin, Haarma sanoo.

Ylläksellä on maastopyöräreittejä yhteensä 200 kilometriä. Talvipyöräilyreittejä on sata kilometriä. Alueella on myös Bike Park ja gondolihissi, joka palvelee pyöräilijä juhannuksesta syyskuun loppuun. Tunturin huipulta lähtee alamäkireittejä, joista toinen sopii myös aloittelijoille.

Vuoden Retkikohde -kilpailu järjestettiin nyt viidennentoista kerran. Yleisö sai äänestää suosikkiaan kymmenen finalistin joukosta. Finalistit olivat ammattilaisraadin valitsemia.

Kisassa olivat mukana myös Syöte ja Liminka.