Ylivieskassa sotkettu graffitein asuntoja ja koulurakennuksia – tutkinta johti loppiaisena sarjatöhrijän kiinniottoon

en ymmärrä noita töherryksiä..ne pilaa maisemaa. Oikeat graffitit on hienoja ja niiden tekijöillä on käsitys minne niitä tehdään. Eli ei duunata yksityisten taloihin eikä autoihin jne.. Jotkin esim aliskat on upeita kun on ollut osaava tyyppi asialla.