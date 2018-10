Koko maan lokakuun lämpöennätys on mennyt rikki. Ylivieskassa oli kahden aikaan sunnuntai-iltapäivänä korkein lämpötila koko maassa, 20,3 astetta.

Edellinen lämpöennätys on vuodelta 1985 ja se oli 19,4 astetta. Se mitattiin Helsingissä 2. lokakuuta 1985.

Ilmatieteen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle sanoo, että vuoden 1985 lämpöennätys on ylitetty jo usealla mittausasemalla.

– Nyt on poikkeuksellisen lämmin. Merkittävää on myös se, että lämpöennätys syntyi näin myöhään, lokakuun puolivälissä. Syksy etenee tähän aikaan vauhdilla ja auringonpaisteen määrä vähenee nopeasti, Saarikalle sanoo.

Oulunsalon Pellonpään mittausasemalla lämpötila oli kahden aikaan 19 astetta ja Vihreäsaaressa 16,7 astetta. Tyypillisesti tähän aikaan päivälämpötila Oulussa on kuusi astetta.

Saarikallen mukaan etelästä noussut korkeapaine on optimaalisessa kohdassa Suomeen nähden, vähän maan kaakkoispuolella.

– Sieltä on virrannut hyvin lämmintä ilmaa meille useamman päivän ajan. Tyypillisesti tähän aikaan lämmin ilmamassa tuo mukanaan harmaan päivän ja sumun, mutta nyt tilanne on vältetty. Koko päivän on paistanut aurinko etelästä Oulun seudulle ja tuuli on myös sekoittanut ilmaa, Saarikalle sanoo.

Iltapäivällä kahden-kolmen aikaan on todennäköisesti päivän lämpimin hetki monessa paikassa.

Saarikalle arvelee, että Ouluun tulee maanantaina pilvisyyttä lännestä alkaen ja iltapäivällä voi vähän sadellakin.

