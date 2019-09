Ylivieskan uuden kirkon rakennustyöt aloitettiin, valmista odotetaan vuoden 2021 pääsiäiseksi – "Seurakuntalaisille tämä on tärkeä hetki"

Ylivieskan kirkon rakentaminen käynnistyi Kirkkopuiston raivaustöillä. Uusi kirkko valmistuu vuoden 2021 pääsiäiseksi.

Ylivieskan uuden kirkon rakentaminen käynnistyi maanantaiaamuna, kun lapiot iskettiin maahan Kirkkopuistossa. Runsaslukuinen joukko kaupunkilaisia kokoontui hartaushetkeen, jonka päätteeksi myös osallistujat saivat vuorollaan tarttua lapioihin.

Varsinaiset rakennustyöt alkavat Kirkkopuiston raivauksella. Ensimmäiset pylväshaavat saivat kyytiä jo maanantaiaamuna.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tarja Koutonen kuvailee maanantaiaamun tunnelmaa huojentuneeksi ja kiitolliseksi.

– Seurakuntalaisille tämä on tärkeä hetki, kun jotain konkreettista alkaa tapahtua. Sen huomaa jo tämänkin aamun väenpaljoudesta.

Kirkkopuiston lähistöllä asuvat Marja Liisa ja Aimo Hietala todistivat kolme ja puoli vuotta sitten paikan päällä vanhan kirkon paloa. Nyt he pääsevät seuraamaan uuden rakentamista aivan lähietäisyydeltä.

– Tässä välissä on kulunut pitkä aika, ja hyvä niin. On saatu ajan kanssa suunnitella uutta, Aimo Hietala toteaa.

Aimo ja Marja Liisa Hietala pitävät Kirkkopuistoa hyvänä paikkana uudelle kirkolle. KUVA: Hanna Perkkiö

Aivan mutkitta ei hanke ole edennyt nykyiseen pisteeseensä, sillä kesäkuun alussa kirkkohallituksen virkamieskollegio jätti kirkon rakennussuunnitelman vahvistamatta. Elokuussa kirkkohallituksen täysistunto lopulta vahvisti suunnitelman äänin 10–3.

Valitusajan umpeutuminen merkitsee, että rakentajat pääsevät nyt tositoimiin. Kotikirkon rakentajat -ryhmittymään kuuluvan Rave Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Antti Rantala toteaa, että tätä päivää on odotettu.

– Rakentajien valinnasta on kulunut nyt yli vuosi. Sinä aikana on tehty kovasti töitä, ja moni asia on tähdännyt tähän hetkeen.

Aikataulun viivästyminen on merkinnyt, että loppukesästä menetettiin suotuisaa rakennusaikaa. Toisaalta se on myös hitsannut tekijäjoukkoa yhteen entisestään.

Työmaalla ensimmäisinä etappeina ovat lokakuun puolivälissä alkavat maanrakennustyöt ja loppusyksyyn ajoittuvat paalutukset. Ulospäin näyttävin vaihe eli liimapuupalkeista koostuvan rungon pystytys on vuorossa tammi-helmikuussa.

Ylivieskalaiset saivat maanantaiaamuna hakea matkaansa palan vanhaa Kirkkopuistoa, kun Ismo Pudas Erä-Jorma Oy:sta kaatoi pylväshaavan kirkkotyömaan alkajaisiksi. KUVA: Hanna Perkkiö

Työmaan sijainti tiiviillä alueella ydinkeskustassa asettaa rakentajan mukaan omat haasteensa.

– Logistiikka ja varastointi pitää suunnitella tarkoin. Tontilla on kuitenkin riittävästi tilaa, ja rekkaliikenne saadaan erillisen liittymän avulla kulkemaan alueen läpi, Rantala kertoo.

Kirkkohankkeen julkinen kiinnostavuus on sitä luokkaa, että myös rakentamisvaiheesta on tulossa tavanomaista avoimempi. Suunnitteilla on kaikkiaan kuusi yleisötilaisuutta, joissa on mahdollista päästä tutustumaan rakennustyömaan vaiheisiin.

– Lisäksi työmaa-aidan varteen tulee paikka, josta yleisö pystyy katsomaan rakennustöitä, Rantala sanoo.

Rakentajan vinkkelistä mikään yksittäinen työvaihe ei nouse muiden edelle, sillä sen verran ainutlaatuinen hanke on kokonaisuudessaan.

– Tietysti lopputuloksen näkeminen on se iso juttu, mutta kyllä tässä on hienoja ja mielenkiintoisia vaiheita tiedossa matkan varrella, Rantala toteaa.

Uuden kirkon on määrä valmistua vuoden 2021 alussa. Avajaiset pidetään saman vuoden pääsiäisenä, jolloin tulee kuluneeksi viisi vuotta vanhan kirkon tuhoutumisesta.