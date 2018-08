Ylivieskan perinteisestä kauppatapahtumasta uhkaa tulla nuorten juopottelupäivä – "Rauhattomin yö koko vuonna"

Tämän viikon perjantaina Ylivieskassa vietetään perinteistä Kauppojen Yötä. Tapahtumassa kaupat liikkeet palvelevat normaalia myöhempään erikoistarjouksineen ja myös oheisohjelmaa on tarjolla.

Poliisin mukaan tapahtumalla on ikävä varjopuoli: siitä uhkaa tulla nuorten juopottelupäivä.

"Viime vuonna vastaavana yönä oli poliisipartioilla erittäin paljon humalaisten nuorten aiheuttamia tehtäviä kuten tappeluita. Poliisin havaintojen mukaan nuorisoa kokoontuu Ylivieskaan paljon myös lähikunnista. Poliisitoiminnan näkökulmasta yö oli Ylivieskassa rauhattomin koko vuonna", poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.

Poliisi peräänkuluuttaa vanhempien vastuuta.

"Tapahtuma sinänsä on erinomainen, mutta nyt olisi tarpeen pyrkiä kitkemään siitä näitä lieveilmiöitä. Poliisi haluaa vanhempien olevan tietoisia, mitä todellisuudessa voi tapahtua, kun nuoret kokoontuvat Kauppojen Yöhön."

Ylivieskan nuorisotoimi kehottaa vanhempia ohjaamaan nuoria kokoontumaan päihteettömiin tiloihin nuorisotalo Sputnikiin, joka on avoinna kello 23 saakka. Lisäksi toinen päihteetön tila on Juurikoskenkadulla sijaitseva Ohjaamo, joka on avoinna kello 22 saakka.

Ylivieska on Kalajokilaakson kaupallinen keskus, jossa asioidaan laajalti lähikunnista. Etenkin Savarin alueelle on rakennettu paljon kaupan neliöitä, joissa toimivat niin isot marketit kuin erikoisliikkeetkin. Savarin alueella on myös merkittävä määrä autokauppoja.

Kauppojen yön päätapahtumapaikka on Ylivieskan keskustassa.